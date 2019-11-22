Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Таким образом, счёт в противостоянии Россия — Сербия стал 1:1.

В решающем, третьем матче, по итогам которого определится полуфиналист, сыграют Хачанов и Андрей Рублёв, которым будут противостоять Янко Типсаревич и Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией.