Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

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Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Таким образом, счёт в противостоянии Россия — Сербия стал 1:1.

В решающем, третьем матче, по итогам которого определится полуфиналист, сыграют Хачанов и Андрей Рублёв, которым будут противостоять Янко Типсаревич и Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией.

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