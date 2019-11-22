Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу второй ракетки мира.
Таким образом, счёт в противостоянии Россия — Сербия стал 1:1.
В решающем, третьем матче, по итогам которого определится полуфиналист, сыграют Хачанов и Андрей Рублёв, которым будут противостоять Янко Типсаревич и Виктор Троицки.
Ранее сообщалось, что Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией.