На матче Федерера и Зверева в Мехико был установлен рекорд посещаемости

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На выставочном матче между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым, который прошёл в Мехико, был установлен мировой рекорд по посещаемости теннисных матчей.
На матче Федерера и Зверева в Мехико был установлен рекорд посещаемости
  • © Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на эфир ESPN, матч, прошедший на арене «Пласа Мехико» и завершившийся победой Федерера со счётом 3:6, 6:4, 6:2, посетили 41 262 зрителя, что является новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году в Китае. Тогда на матч между бельгийкой Ким Клейстерс и американкой Сереной Уильямс пришёл 35 681 человек.

Ранее сообщалось, что выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков.

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