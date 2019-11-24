На матче Федерера и Зверева в Мехико был установлен рекорд посещаемости
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Как сообщает Reuters со ссылкой на эфир ESPN, матч, прошедший на арене «Пласа Мехико» и завершившийся победой Федерера со счётом 3:6, 6:4, 6:2, посетили 41 262 зрителя, что является новым мировым рекордом.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году в Китае. Тогда на матч между бельгийкой Ким Клейстерс и американкой Сереной Уильямс пришёл 35 681 человек.
Ранее сообщалось, что выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков.