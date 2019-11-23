Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков
- Reuters
«Я ужасно расстроен за жителей Боготы. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не можем провести матч, которого я так долго ждал», — написал Федерер в своём Twitter.
Швейцарец также пообещал местным болельщикам, что они со Зверевым ещё приедут в Колумбию, чтобы желающие смогли увидеть их матч.
Акции протеста в Колумбии, которые в некоторых городах переросли в беспорядки, начались ещё 21 ноября, из-за чего местные власти в отдельных населённых пунктах и районах ввели комендантский час.
Ранее сообщалось, что Испания и Великобритания вышли в полуфинал Кубка Дэвиса.