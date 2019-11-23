Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков

Короткая ссылка
Выставочный матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым в Боготе отменён из-за беспорядков в Колумбии.
Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков
  • Reuters

«Я ужасно расстроен за жителей Боготы. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не можем провести матч, которого я так долго ждал», — написал Федерер в своём Twitter.

Швейцарец также пообещал местным болельщикам, что они со Зверевым ещё приедут в Колумбию, чтобы желающие смогли увидеть их матч.

Акции протеста в Колумбии, которые в некоторых городах переросли в беспорядки, начались ещё 21 ноября, из-за чего местные власти в отдельных населённых пунктах и районах ввели комендантский час.

Ранее сообщалось, что Испания и Великобритания вышли в полуфинал Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить