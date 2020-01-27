Успех Павлюченковой, вылет Рублёва и пятисетовый триллер Медведева: итоги восьмого дня Australian Open

Анастасия Павлюченкова в трёх сетах обыграла Анжелику Кербер и третий раз в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил Медведев в пяти партиях неожиданно потерпел поражение от Станисласа Вавринки, а Андрей Рублёв прервал свою беспроигрышную серию из 15 матчей, уступив дорогу в четвертьфинал Александру Звереву. RT рассказывает о главных событиях восьмого игрового дня соревнований.

Роковые пять сетов Медведева

Одна из главных интриг восьмого дня Открытого чемпионата Австралии состояла в том, смогут ли Даниил Медведев и Андрей Рублёв выйти в следующий раунд и организовать первый российский четвертьфинал в истории турниров Большого шлема. Для этого первой ракетке страны было необходимо расправляться с неуступчивым Станисласом Вавринкой, а его соотечественнику — обыгрывать грозного Александра Зверева.

Первым на корт вышел финалист US Open, который справедливо считался фаворитом противостояния со швейцарцем. За россиянина говорили как более высокий номер посева, так и преимущество по личным встречам. До настоящего момента пути теннисистов дважды пересекались, и в обоих случаях триумфатором оказывался Медведев. При этом примечательно, что они пересекались исключительно на мейджорах, а матчи завершались в четырёх сетах.

На этот раз сражение растянулось на пять партий, а Медведев не смог продлить победную серию. Даниил вёл со счётом 2:1 и был близок к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но в четвёртом сете уступил на тай-брейке. Этот удар оказался для него слишком серьёзным, после он провалил заключительный отрезок встречи и второй год подряд зачехлил ракетку на стадии четвёртого круга Australian Open.

В целом спортсмены показали равный теннис и имели практически одинаковые показатели на подаче и приёме, но в ключевых моментах увереннее оказывался Вавринка. Кроме того, он произвёл впечатление на болельщиков благодаря своему ярко атакующему стилю. Швейцарец более чем в 1,5 раза превзошёл россиянина по числу активно выигранных розыгрышей (71:44), но и ошибался значительно чаще (64:35).

Таким образом, Медведев в очередной раз продемонстрировал, что испытывает серьёзные проблемы в продолжительных матчах. Ранее он четыре раза проводил на корте все пять партий и ни разу не побеждал. На US Open он был бит Рафаэлем Надалем, на Уимблдоне не смог справиться с Давидом Гоффеном и Адрианом Маннарино, а на «Ролан Гаррос» уступил Пьер-Югу Эрберу.

«Привет, ребята. К сожалению, мой путь на Australian Open закончен. Я очень разочарован, но это был великий матч от Стэна. Я с нетерпением жду возвращения на турнир в следующем году. Постараюсь достичь большего», — написал Медведев в Twitter.

Ответ Шварцману

Кроме того, Медведев прокомментировал недавнее заявление Диего Шварцмана. Аргентинец рассказал о своём недовольстве поведением россиянина на ATP Cup и заявил, что прекратил общение с четвёртой ракеткой мира. В свою очередь, Даниил не согласился с критикой и заявил, что не считает свои действия предосудительными.

«Мне нечего ему ответить. Мы действительно хорошо общались. Я так понял, он не то чтобы обиделся. Он посчитал, что я повёл себя неправильно, но я не согласен. Если он захочет спокойно поговорить, то никаких вопросов. У меня к нему никаких претензий», — заявил Медведев Eurosport.

Причиной недовольства Шварцмана стали действия Медведева по ходу очной встречи в рамках ATP Cup. По словам аргентинца, россиянин кричал на него, жестикулировал в адрес скамейки его национальной команды, а также ударил ракеткой по судейской вышке.

Окончание серии Рублёва

В отличие от соотечественника, Рублёв не смог составить достойную конкуренцию Звереву и не взял ни сета. Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой немецкого теннисиста. В каждой из партий тот брал по подаче россиянина, после чего уверенно доводил начатое до конца.

Причиной столь безапелляционного поражения Рублёва стала его полная несостоятельность на приёме. На подаче оппонента он ни разу не выиграл более двух очков за гейм, а в общем счёте взял всего 13 розыгрышей из 72. Причём лишь пять из них пришлись на те моменты, когда Зверев попадал первым мячом. С учётом того, что немец делал это на регулярной основе (75% первой подачи), у россиянина практически не было шансов.

В свете этого особо примечателен тот факт, что букмекеры называли Рублёва фаворитом дуэли со Зверевым. Его успехи на соревнованиях в Дохе и Аделаиде, а также 15-матчевая беспроигрышная серия заставили всерьёз поверить, что Андрей сможет нанести Александру первое поражение. Ранее теннисисты трижды встречались друг с другом, но немец неизменно брал верх.

Таким образом, вместо чисто российского четвертьфинала австралийские болельщики будут наблюдать за битвой молодого немца с опытным швейцарцем. На бумаге фаворитом смотрится Зверев, ранее дважды побеждавший Вавринку.

Ремейк финала «Ролан Гаррос»

В другом четвертьфинале лицом к лицу сойдутся Рафаэль Надаль и Доминик Тим. За последние шесть лет противостояние испанца и австрийца стало одной из визитных карточек решающих стадий грунтовых турниров. На этом покрытии они играли друг с другом 12 раз и лишь единожды пересекались на харде. Столкновение произошло на US Open — 2018 и завершилось в пользу 19-кратного триумфатора турниров Большого шлема.

В четвёртом раунде Надаль и Тим практически не испытали проблем, легко расправившись со своими оппонентами. Австриец не оставил ни единого шанса Гаэлю Монфису, а испанец в четырёх сетах победил хозяина кортов Ника Кирьоса. Стоит отметить, что обидчик Карена Хачанова достойно сопротивлялся и благодаря 25 эйсам и 75% попадания первым мячом дотянул до тай-брейка в двух заключительных партиях. Но испанец был лучше по всем ключевым параметрам, вследствие чего его успех оказался вполне логичным.

Примечательно, что на разминку перед дуэлью с первой ракеткой мира Кирьос вышел в футболке легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе вместе со свей дочерью Джианной. Направляясь к корту, австралиец не смог сдержать слёз.

Триумф Павлюченковой

Восьмой день турнира стал удачным лишь для одной представительницы России. Ею оказалась Анастасия Павлюченкова, которая третий раз за четыре года пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка расправилась с Анжеликой Кербер и продлила успешную серию в матчах с теннисистками из топ-20.

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Несмотря на то что матч получился не из лёгких, Павлюченкова смотрелась поистине впечатляюще. Она подавала первым мячом в 75% случаев, была увереннее на приёме, а также доминировала на корте. Кербер вновь действовала исключительно вторым номером, за что и поплатилась. Итогом стало двукратное преимущество Анастасии по активно выигранным мячам (71:35), которое полностью компенсирует тот факт, что она ошиблась на семь раз больше.

Более уверенная игра на подаче привела к тому, что россиянка позволила немке заработать всего четыре брейк-пойнта, в то время как сама имела 18 возможностей взять подачу соперницы. Правда, реализовать ей удалось всего пять, чего оказалось достаточно для итоговой победы — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

В итоге Павлюченкова одержала седьмую победу над Кербер и сравняла счёт в очной серии, а также шестой раз в карьере пробилась в четвертьфинал мейджора. Помешать ей впервые в карьере выйти в полуфинал постарается Гарбинье Мугуруса, которая демонстрирует фантастический уровень игры. В предыдущем раунде некогда грозная испанка сокрушила пятую ракетку планеты Элину Свитолину, а затем разобралась с девятым номером рейтинга Кики Бертенс.

Another #AusOpen, another quarterfinal appearance!@NastiaPav knocks out former champion Angelique Kerber 6-7(5) 7-6(4) 6-2 to reach the final eight for the second straight year.#AusOpenpic.twitter.com/9G5Q9qPbbt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

Успех фавориток

Возможная соперница Павлюченковой по полуфиналу определится в дуэли Симоны Халеп и Анетт Контавейт. Румынка показала невероятную чистоту игры в матче с Элизе Мертенс и допустила всего восемь ошибок, что позволило ей взять верх в двух сетах. Эстонка же встретила жесточайшее сопротивление со стороны Иги Швёнтек и победила лишь в трёх сетах. Причём ни один из них не продлился менее 12 геймов. Первый остался за 18-летней полькой, а остальные два отошли более опытной сопернице.

Для Контавейт этот Открытый чемпионат Австралии стал самым успешным в карьере. Ранее она лишь дважды доходила до четвёртого круга ТБШ, но ни разу не преодолевала этот барьер. В 2018 году у неё был отличный шанс оказаться в четвертьфинале соревнований в Мельбурне, но на пути встала испанка Карла Суарес Наварро.