Запас прочности Медведева и Рублёва, проблемы Хачанова и выдержка Павлюченковой: итоги четвёртого дня Australian Open

Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии, не отдав ни одного сета испанцу Педро Мартинесу-Портеро и японцу Юити Сугите. Их соотечественник Карен Хачанов спасся в противостоянии со шведом Микаэлем Имером, уступая на тай-брейке решающей партии. Анастасия Павлюченкова взяла верх над американкой Тейлор Таунсенд и составила компанию Екатерине Александровой. RT рассказывает о главных событиях четвёртого игрового дня соревнований.

Трое из ларца

Второй хет-трик подряд оформили на кортах Australian Open ведущие российские теннисисты. Правда, в отличие от первого круга, на сей раз не обошлось без проблем. Карен Хачанов «рожал», по собственному признанию, 4 часа 34 минуты. Именно столько ему сопротивлялся Микаэль Имер. Более того, не просто сопротивлялся, но и был близок к тому, чтобы оставить фаворита за бортом соревнований. Сначала он дважды возвращался в игру после поражения в нечётных сетах, а затем в решающем разыграл тот же трюк, сделав два подряд брейка при счёте 3:5 по геймам в пользу россиянина.

Но подать на матч швед не смог. Причём дважды! Сначала в 12-м гейме Карен при паритете на 30 проявил удивительную выдержку и точность во время перестрелок на задней линии, а затем не позволил находящемуся в шаге от тройного матчбола сопернику на тай-брейке развить преимущество. Имер выигрывал 8:6, но не совладал с нервами и отдал четыре розыгрыша подряд, а с ними и путёвку в третий круг. На что Евгений Кафельников моментально отреагировал твитом: «На играх Хачанова валидол заканчивается после первого сета».

А вот Даниил Медведев и Андрей Рублёв не отдали соперникам ни сета. Не слишком длительное время пребывания на корте на фоне не самых простых погодных условиях должно помочь обоим сэкономить силы перед следующими матчами, которые с большой долей вероятности будут складываться значительно тяжелее.

В первую очередь это касается Рублёва, выигравшего на старте сезона два турнира подряд в Дохе и Аделаиде и лидирующего в ATP-туре не только по числу проведённых матчей с начала года, но и по количеству добытых в них побед (10). В четверг, 23 января, он без особых проблем убрал со своего пути Юити Сугиту — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Лучше всего превосходство россиянина подчёркивают 20 эйсов, 90% выигранных на первой подаче очков и отсутствие у японца брейк-пойнтов, что на таком уровне большая редкость.

Медведев оказался расточительнее во встрече с Педро Мартинесом-Портеро, пусть и совершил почти вдвое меньше невынужденных ошибок по сравнению со стартовым поединком на турнире. Более того, он не только предоставил испанцу несколько шансов, но один раз даже подарил подачу. Произошло это в первом сете при счёте 4:2 в свою пользу. 168-я ракетка мира надеялся дожить до тай-брейка и зацепиться там, но класс Даниила сказался в 12-м гейме. После этого матч превратился в улицу с односторонним движением — 7:5, 6:1, 6:3.

Куда больше уровня оппозиции поклонников теннисиста взволновала то, что у Медведева в ходе матча пошла из носа кровь. Однако Медведев заверил всех, что беспокоиться не стоит: «Со мной такое иногда случается. Обычно не во время матчей. Пришлось её остановить. На это ушло три-четыре минуты. Я вызвал физиотерапевта, чтобы он мне помог. Вообще это ерунда. Один-два раза в год сталкиваюсь с такой проблемой. С давлением это никак не связано, иначе у меня бы шла кровь в каждом матче».

Вылеты Блинковой и Кузнецовой

Последовать примеру соотечественников девушкам не удалось. Анну Блинкову во встрече с Зариной Дияс подвело сумасшедшее даже для трёх сетов количество невынужденных ошибок (53), а также катастрофическая игра на своей подаче — из 15 геймов она отдала визави 9. За то, что матч не завершился быстрее и интрига сохранялась до конца, россиянка должна благодарить представительницу Казахстана, внезапно начавшую ошибаться при счёте 4:1 в свою пользу в стартовой партии. В двух других она делала это значительно реже, благодаря чему впервые с 2017-го добралась до 1/16 финала ТБШ.

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Светлана Кузнецова на Открытом чемпионате Австралии некогда пробивалась в четвертьфинал, однако сейчас уже не способна удивлять почитателей своего таланта на постоянной основе. Прервав «проклятие» первых раундов на мэйджорах — до победы над Маркетой Вондроушевой россиянка вылетала пять раз подряд — бывшая ракетка мира почти без боя сдалась Камилле Джорджи. В вязком теннисе без лишнего риска итальянка была быстрее и точнее. Исключение составил лишь первый гейм в матче, обернувшийся для неё брейком. Кузнецову не спас даже 81% попадания первой подачей во втором сете — 3:6, 1:6.

Анастасия Павлюченкова и Тейлор Таунсенд, напротив, не стеснялись гонять друг друга по корту и направлять мячи максимально близко к линиям. Однако противостояние, в котором выносливость должна была выйти на первый план, до решающей партии не дожило. Виновата в этом только американка, отдавшая при прочих равных 12-й гейм первого сета и все четыре свои подачи на тай-брейке второго — 7:5, 7:6 (7:1). Но праздновать победу 28-летней москвичке слишком долго не стоит. В следующем раунде её будет экзаменовать Каролина Плишкова.

Страшный сон австралиек

Не только чешка подтвердила в четверг свой высокий класс, но и другие фавориты. В следующий раунд шагнули все сеянные девушки из топ-20, за исключением Каролины Муховой. Ту остановила 20-летняя американка Кэтрин Беллис, которой доктора предрекли раннее окончание карьеры из-за травмы кисти, полученной в 2018 году. Однако полуторогодичный простой и три перенесённые операции не остановили 600-ю ракетку, и теперь она поборется за вторую неделю с бельгийкой Элизе Мертенс.

Из других матчей дня выделяются уверенные победы румынки Симоны Халеп, голландки Кики Бертенс и немки Ангелики Кербер над хозяйками корта Хэрриет Дарт, Ариной Родионовой и Присциллой Хон. Австралийки на троих взяли лишь 19 геймов, но ни разу не смогли зацепиться за сет. Огорчила соотечественников и Айла Томлянович, не нашедшая аргументов против некогда первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы. С той лишь разницей, что уроженку Загреба хватило на один сет — 3:6, 6:3, 3:6.

Достижение Гулбиса и три камбэка

Назвать сенсацией, схожей с той, что преподнесла Беллис, можно выход в третий круг мужского одиночного разряда Эрнеста Гулбиса, даже если учесть, что противостоял ему не самый сложный оппонент — словенец Альяж Бедене. После Уимблдона 2018-го латвиец фактически пропал с радаров и опустился на 256-ю строчку в рейтинге ATP-тура.

Также по теме Победная серия Александровой, достижение Джоковича и конфликт Возняцки с Ястремской: итоги третьего дня Australian Open Екатерина Александрова обыграла Барбору Крейчикову и впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису....

В Мельбурне от него не ждали ничего выдающегося, ведь прежние попытки заканчивались неудачно (Эрнест проиграл 10 из 12 матчей на турнире за карьеру), однако Гулбис удивил, пройдя на одном дыхании квалификацию и два первых раунда, продлив свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Благодаря этому он стал первым теннисистом с 2005 года, кто сумел забраться так далеко, находясь за пределами топ-250.

Победа некогда грозного Фернандо Вердаско над Николозом Басилашвили в четырёх сетах не менее примечательна, так как грузин стал единственным игроком с посевом, которого не досчитались в четверг. Все остальные, кто с горем пополам, кто уверенно, преодолели очередные барьеры.

Ник Кирьос сделал шаг навстречу Карену Хачанову, одолев в родных стенах Жиля Симона (6:2, 6:4, 4:6, 7:5). Австриец Доминик Тим выжил в противостоянии с обладателем wildcard Алексом Болтом, хотя уступал по сетам 1:2. Его будущий соперник американец Тэйлор Фритц и вовсе вернулся с 0:2 и 5:6 в третьем сете в поединке с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Nick reigns supreme 🙌@NickKyrgios holds firm against Gilles Simon, def. the Frenchman 6-2 6-4 4-6 7-5 and reaching the third round at the #AusOpen for the fourth time.#AO2020pic.twitter.com/LsSeFKzPDf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020

Ещё один триллер выдали Стэн Вавринка и Андреас Сеппи. Завершился он победой более опытного швейцарца, хотя первым чужую подачу в пятом сете взял итальянец, причём сделал это он в седьмом гейме, который принято по умолчанию считать ключевым.

Рафаэль Надаль чудил по-своему. Он не сумел реализовать в матче с Федерико Дельбонисом 17 брейк-поинтов из 20. Во многом из-за этого испанец и доигрался до тай-брейка во втором сете. Однако от «сухого» поражения аргентинца это не спасло.

Равно как и чуть раньше Егора Герасимова в поединке с Александром Зверевым. Белорус всячески пытался доказать фавориту свою состоятельность, но неизменно ошибался в ключевые моменты на своей подаче — при счёте 5:6 на тай-брейке, а также в 10-м и 12-м геймах второго и третьего сетов.