Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open

Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде, который проводится за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии. В финале россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса. Встреча продлилась всего 57 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0. 22-летний москвич продлил победную серию до восьми матчей и вышел на второе место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Начало 2020 года стало самым успешным периодом в карьере Андрея Рублёва. За две недели российский теннисист выиграл два турнира серии ATP 250 и продемонстрировал, что в отличной форме подходит к Australian Open. На этот раз спортсмен первенствовал на соревнованиях в Аделаиде, где в финале легко расправился с Ллойдом Харрисом. Матч продлился всего 57 минут, а южноафриканец взял три гейма.

Великолепный настрой и отличное физическое состояние россиянина стало хорошо заметно ещё на соревнованиях в Дохе. Там Рублёв выступил более чем уверенно и не проиграл ни сета. Cамая напряжённая партия пришлась на финал с Корентеном Муте, когда он был вынужден провести тай-брейк. При этом та лёгкость, с которой Андрей прошёл по сетке, была связана с не самым высоким уровнем оппозиции. Так, ему ни разу не встретился теннисист из топ-50 рейтинга, что заметно облегчило его задачу.

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В Австралии, напротив, ему противостояли гораздо более мастеровитые соперники. В 1/8 финала ему встретился полуфиналист Уимблдона Сэм Куэрри, далее на его пути встал победитель Кубка Дэвиса Дэниел Эванс, а за путёвку в финал ему пришлось бороться с талантливым Феликсом Оже-Альяссимом. Лишь с американцем он сумел расправиться без видимых проблем, в то время как два оставшихся матча продлились все положенные три сета. Сражение с канадцем и вовсе получилось сверхнапряжённым и стало настоящим украшением первенства. Спортсмены провели на корте более трёх часов, а в решающей партии Андрей совершил камбэк со счёта 0:3.

После он выразил надежду, что в будущем у него станет гораздо больше таких напряжённых матчей, а также признался, что такой удачный старт сезона стал для него приятным сюрпризом.

«Не ожидал, что дойду до финала на двух турнирах подряд. Не думал, что так хорошо начну сезон, посмотрим, что будет дальше. Самое главное — продолжать двигаться вперёд, работать и совершенствоваться», — заявил Рублёв пресс-службе ATP.

На бумаге финальный матч с Ллойдом Харрисом должен был стать самым лёгким на турнире для Рублёва. Южноафриканец занимал 91-е место в рейтинге и мог похвастаться лишь победами на соревнованиях категории «Челленджер». На первенство в Аделаиде он и вовсе был вынужден пробиваться через квалификацию, благодаря чему провёл на три встречи больше. Но в основной сетке успел сотворить сразу несколько сенсаций, взяв верх над представителями топ-40 — Ласло Джере, Кристианом Гарином и Пабло Корреньо-Бустой. Испанца же он и вовсе разгромил всего за 67 минут, отдав тому суммарно шесть геймов.

В дебюте первого сета сложилось впечатление, что южноафриканец сможет составить конкуренцию россиянину. Он довольно уверенно взял две первых подачи, а затем заработал брейк-пойнт. Рублёв вновь стал через раз попадать первым мячом, да ещё и Харрису начали удаваться точнейшие удары в линию. Но в итоге Ллойду не удалось воспользоваться ни этим шансом, ни тремя другими в следующем гейме. В ключевые моменты он действовал слишком опрометчиво и допускал невынужденные ошибки, посылая мячи либо в сетку, либо за пределы корта.

В отличие от него Рублёв относился к своим шансам гораздо бережнее. При счёте 3:2 он заработал два брейк-пойнта, один из которых реализовал. Причём самому россиянину практически не пришлось прикладывать усилий для того, чтобы выйти вперёд. Харрис дважды послал мяч в трос и оказался в роли догоняющего. Впоследствии россиянин уверенно довёл партию до победы, что стало сильным ударом по психологии противника.

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Как оказалось, Харрис не смог справиться с подобным потрясением и на второй сет вышел абсолютно разобранным. По большому счёту, он сопротивлялся лишь в первом и последнем геймах, где сумел выиграть два розыгрыша. В остальных же он смотрелся абсолютно деморализованным и практически без борьбы уступал Рублёву. Россиянин взял шесть геймов подряд всего за 23 минуты и менее чем за час оформил вторую победу за две недели на турнирах ATP 250.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, а ключевым аспектом стала разница в количестве невынужденных ошибок. В пассиве Ллойда их оказалось на 20 больше (27:7), что непозволительно в матчах такого уровня. И это при том, что Рублёв уступил как по активно выигранным розыгрышам (16:17), так и по эйсам (4:8).

После матча Рублёв поделился мнением о двух триумфах подряд, а также восхитился дизайном трофея соревнований в Аделаиде.

«До сих пор не понимаю, как мне удалось победить на двух турнирах подряд. Эти две недели были великолепными», — заявил Рублёв.

Он также подбодрил визави, отметив, что в будущем тот сможет выиграть свой первый трофей ATP.

«Мы пересекались на юношеских соревнованиях, часто тренировались вместе. Он уже хороший спортсмен. Уверен, что он улучшит свою игру и также возьмёт приз», — добавил Рублёв.

Благодаря этому успеху Рублёв набрал 500 очков и вышел на второе место в чемпионской гонке ATP нынешнего сезона. Лидирует Новак Джокович, заработавший 665 баллов за успешное выступление на ATP Cup. Также в пятёрку сильнейших вошли другие участники командного первенства — Роберто Баутиста Агут (305), Душан Лайович (265) и Даниил Медведев (255).

Стоит напомнить, что уже 21 января Рублёв начнёт выступление на Открытом чемпионате Австралии. Его соперником по первому раунду станет местный теннисист Кристофер О'Коннелл, попавший в финальную сетку через квалификацию. Ранее россиянин дважды преодолевал барьер первого круга и даже доходил до третьего, но в 2019-м выступил неудачно. Уже на старте он проиграл Майклу Макдональду и был вынужден зачехлить ракетку.