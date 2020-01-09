Как в Кубке Дэвиса: Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup

Российские теннисисты пробились в полуфинал командного турнира ATP Cup, проходящего в эти дни в Австралии. В первом раунде плей-офф они взяли верх над сборной Аргентины со счётом 3:0. Выход в следующий круг обеспечили победы Карена Хачанова над Гидо Пельей и Даниила Медведева над Диего Шварцманом. Следующим соперником россиян станет Канада или Сербия.

Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup. Их побед в одиночном разряде хватило для того, чтобы на старте плей-офф обыграть довольно сильную аргентинскую дружину, составленную из Гидо Пельи и Диего Шварцмана, и повторить результат, показанный в последнем розыгрыше Кубка Дэвиса.

Перед четвертьфинальными поединками у сборной России был день отдыха, который необходимо было потратить на перелёт из Перта в Сидней — именно там продолжается борьба за новый титул в профессиональном теннисе. Пока теннисисты добирались до нового для себя города, на кортах «Кен Розуолл Арены» определялись их соперники по первому кругу плей-офф. Ими оказались аргентинцы, обыгравшие в последнем туре хорватов.

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Открывать четвертьфинал выпало Карену Хачанову и Гидо Пелье. Год назад они провели между собой единственную встречу во втором круге турнира в Барселоне, которую выиграл латиноамериканский теннисист. Но тот матч проходил на грунте, а на австралийском харде Пелья успел допустить одну осечку, в то время как Хачанов ещё не потерпел ни одного поражения в Австралии.

Российский теннисист сразу сделал весомую заявку на победу: в первом гейме он заработал брейк-пойнт, а в третьем взял под ноль подачу соперника. Хачанов вскоре довёл преимущество до 4:1, но Пелья смог ненадолго его остановить, отыграв один брейк. Впрочем, сет уже можно было считать проигранным, и дальше аргентинец не сопротивлялся.

Во второй же партии Пелья принялся отыгрываться. Хотя обыграть Хачанова на его подаче у 25-й ракетки мира не получалось, брейк-пойнты он зарабатывал довольно регулярно, оставляя их без реализации. Сет получился равным и логично перешёл на тай-брейк. Пелья оставался в борьбе ровно до того момента, пока не сделал двойную ошибку. После этого Хачанов эйсом поставил точку в матче.

«Я настроился, стал играть мощнее и бить точно, без промахов. Это очень важно в агрессивной игре. Думаю, всё вышло отлично. В целом я доволен собой сегодня», — сказал россиянин после матча.

В поединке первых номеров своих сборных сошлись Даниил Медведев и Диего Шварцман. Обе предыдущие встречи между ними остались за россиянином. Фаворитом очередного матча его делал также тот факт, что аргентинец ещё ни разу не обыгрывал теннисистов из первой пятёрки рейтинга ATP.

Уже в первом гейме Медведев показал силу своей подачи, сделав два эйса. В третьем гейме он порадовал болельщиков и своего капитана Марата Сафина прекрасным обводящим ударом вокруг стойки сетки. У Шварцмана привлечь на свою сторону сетку не получалось — два его удара в трос позволили россиянину повести в счёте. С огромным трудом, использовав пять брейк-пойнтов за один гейм, аргентинец всё-таки восстановил равновесие, но тут же на приёме Медведев выиграл четыре очка подряд и взял первый сет.

Во второй партии у пятой ракетки мира начались проблемы. Попытки сделать брейк ни к чему не привели, а после проигранной подачи Медведев сорвался на судью и дважды ударил ракеткой его вышку, за что удостоился штрафного очка. Россиянин старался отыграться, но за всю вторую партию, длившуюся целый час, так и не догнал Шварцмана.

«Медведеву нужно оставаться собранным и просто делать то, что он умеет. Выложиться по максимуму и посмотреть, что из этого получится. Не нервничать и не торопиться с выходами к сетке, не бить слишком сильно. Нужно быть умнее, порой взять себя в руки, сохранять спокойствие и смотреть, что будет дальше», — прокомментировал Сафин действия Медведева после матча.

Третий сет пролетел почти мгновенно — на этот раз теннисисты практически половину геймов брали под ноль, не помышляя о чужих подачах. Но и на тай-брейке решать судьбу путёвки в полуфинал никто не хотел. В восьмом гейме Даниил, как и подобает фавориту, сделал над собой усилие. Сначала он заставил соперника ошибаться и оформил брейк, а потом достаточно быстро довёл сет, матч и противостояние до победы.

Сборная России вышла в полуфинал, а сам Медведев получил прекрасный бонус: этой победой он обеспечил себе четвёртое место в рейтинге ATP на следующей неделе.

Противостояние с Аргентиной закончилось парным матчем, в котором Теймураз Габашвили и Константин Кравчук померились силами с Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени. Россияне одержали победу в двух сетах, выиграв первый на тай-брейке.

10 января станет известно, с кем Медведев и Хачанов поспорят за выход в финал. Это будет либо Канада, прошедшая групповой этап с одним поражением, либо Сербия во главе с Новаком Джоковичем. У россиян же получится провести в этот день полноценный выходной без лишних переездов.