Идеальное начало: как Медведев и Хачанов вывели сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Сборная России по теннису завоевала путёвку в четвертьфинал ATP Cup. На групповой стадии национальная команда взяла верх над США, Италией и Норвегией, уступив лишь в одном матче из девяти. При этом в одиночном разряде Даниил Медведев и Карен Хачанов одержали по три победы, не потерпев ни одного поражения.

В третьем, заключительном туре группового этапа ATP Cup сборная России не оставила шансов Норвегии. Даниил Медведев и Карен Хачанов уверенно взяли верх над скандинавами в очных дуэлях, а их почин в парах поддержали Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Благодаря этому отечественные теннисисты гарантировали себе не только первое место в группе, но и путёвку в четвертьфинал возрождённого командного турнира.

ATP Cup стал реинкарнацией World Team Cup, в рамках которого между собой играли сильнейшие мужские сборные планеты. В период с 1978 по 2012 год он проводился в Дюссельдорфе в мае и считался самым престижным командным первенством после Кубка Дэвиса. Но впоследствии соревнования утратили свою популярность и были упразднены.

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К данной идее вернулись лишь в 2018 году, но решили сменить как место, так и время проведения. Для привлечения более звёздного состава участников было предложено перенести турнир в Австралию, превратив его в своеобразный этап подготовки к Australian Open. Так, спортсмены могли проверить свои силы в сражениях с соперниками высочайшего класса, а также привыкнуть к местному климату.

Согласно регламенту, 24 национальных коллектива разделены на шесть групп, причём посеяны они были согласно месту их сильнейших представителей в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, что гарантировало выступление Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и других грандов. Жертвой подобного формата стала Швейцария. Роджер Федерер был вынужден сняться с соревнований из-за травмы, вследствие чего его родную страну заменила Болгария, ведомая Григором Димитровым. Что касается россиян, то они были посеяны в квартете D.

После побед над соперниками из Италии и США российским теннисистам предстояла битва за первое место с норвежцами. В преддверии заключительного тура группового этапа ATP Cup отечественные спортсмены занимали первое место в группе, но в случае поражения могли переместиться на второе. Медведеву и компании не стоило расслабляться раньше времени, ведь неожиданная неудача могла ухудшить их турнирное положение и осложнить дальнейшие турнирные перспективы. Согласно регламенту, в плей-офф выходят лидеры своих квартетов, а также две лучшие вторые команды.

Однако россияне решили обойтись без нервотрёпки и легко разобрались с менее мастеровитыми противниками. Так, Хачанову потребовалось всего 62 минуты, чтобы сокрушить Виктора Дурашовича. В дуэли с 329-й ракеткой мира он отдал всего три гейма и практически не почувствовал сопротивления. Норвежец так и не смог справиться с первой подачей оппонента, проиграв на ней 94% розыгрышей, что предрешило исход встречи. Карен же сделал четыре брейка и остался непобеждённым в одиночном разряде.

Медведев испытал значительно больше проблем в сражении с Каспером Руудом, но также продлил успешную серию в «одиночках» до трёх игр. В первом сете он смотрелся довольно уверенно и чуть более чем за полчаса склонил чашу весов в свою пользу. Но во втором стал реже попадать первым мячом, что позволило норвежцу сделать брейк и повести со счётом 3:1. Уже в следующем гейме Даниил восстановил паритет, однако определение победителя было отложено до тай-брейка. Там россиянин долгое время уступал, но вовремя перехватил инициативу и доказал своё превосходство.

Таким образом, парная встреча уже не имела никакого турнирного значения. Опытные Теймураз Габашвили и Константин Кравчук не оставили шансов всё тем же Рууду и Дурашовичу, успешно дебютировав на ATP Cup. Ранее в дуэтах выступали Медведев и Хачанов, но на этот раз тренерский штаб позволил сыграть запасным.

Стоит отметить, что единственное поражение российских теннисистов на групповой стадии пришлось именно на парную встречу. Медведев и Хачанов не смогли продемонстрировать свои лучшие качества и уступили американцам Остину Крайичеку и Радживу Раму. Возможно, одной из причин этой неудачи стала усталость обоих спортсменов. В тот же день Карен провёл изнурительный трёхсетовый матч с Тэйлором Фрицем, а Даниил легко расправился с Джоном Изнером, но практически не имел времени на отдых.

Хачанов провёл на корте почти два часа и уступил в первом сете, но впоследствии смог реабилитироваться и вырвать победу. Самой напряжённой получилась вторая партия, которая продлилась 50 минут и завершилась в пользу россиянина со счётом 7:5. Эта неудача серьёзно сказалась на психологическом состоянии Фрица, не сумевшего настроиться на заключительный отрезок. Карен не оставил шансов визави, позволив тому выиграть лишь один гейм.

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На правах лидера коллектива Медведеву приходилось сражаться с более мастеровитыми соперниками. Но если дуэль с Изнером стала для него лёгкой прогулкой, то матч с Фабио Фоньини оказался предельно напряжённым. В первом сете он не смог справиться с подачей итальянца, о чём свидетельствует лишь 18% выигранных розыгрышей при попадании первым мячом. Как итог — 1:6 за 31 минуту.

Правда, затем пятая ракетка мира не позволила усомниться в своём классе. За две последующие партии Медведев уступил лишь четыре гейма и принёс сборной России вторую победу на первенстве. Примечательно, что примерно час спустя он вернулся на корт и вместе с Хачановым первенствовал в дуэтах. Им хватило всего двух сетов, чтобы разобраться с опытными соперниками — победителем Australian Open Симоне Болелли и четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» Паоло Лоренци.

Соперником сборной России по четвертьфиналу станет победитель группы E. Перед заключительным туром лидирует команда Хорватии, ведомая Марином Чиличем и Борной Чоричем. «Шашечные» уже успели победить австрийцев и поляков, а помешать им занять первое место могут лишь аргентинцы. Правда, пока ни Гидо Пелья, ни Диего Шварцман не радуют стабильными выступлениями. Так, первый из них обыграл лишь Камиля Майхшака, а второй уступил в обеих встречах.