Идеальное начало: как Медведев и Хачанов вывели сборную России в четвертьфинал ATP Cup
- Теннисисты сборной России и тренер команды Марат Сафин
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В третьем, заключительном туре группового этапа ATP Cup сборная России не оставила шансов Норвегии. Даниил Медведев и Карен Хачанов уверенно взяли верх над скандинавами в очных дуэлях, а их почин в парах поддержали Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Благодаря этому отечественные теннисисты гарантировали себе не только первое место в группе, но и путёвку в четвертьфинал возрождённого командного турнира.
ATP Cup стал реинкарнацией World Team Cup, в рамках которого между собой играли сильнейшие мужские сборные планеты. В период с 1978 по 2012 год он проводился в Дюссельдорфе в мае и считался самым престижным командным первенством после Кубка Дэвиса. Но впоследствии соревнования утратили свою популярность и были упразднены.
К данной идее вернулись лишь в 2018 году, но решили сменить как место, так и время проведения. Для привлечения более звёздного состава участников было предложено перенести турнир в Австралию, превратив его в своеобразный этап подготовки к Australian Open. Так, спортсмены могли проверить свои силы в сражениях с соперниками высочайшего класса, а также привыкнуть к местному климату.
Согласно регламенту, 24 национальных коллектива разделены на шесть групп, причём посеяны они были согласно месту их сильнейших представителей в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, что гарантировало выступление Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и других грандов. Жертвой подобного формата стала Швейцария. Роджер Федерер был вынужден сняться с соревнований из-за травмы, вследствие чего его родную страну заменила Болгария, ведомая Григором Димитровым. Что касается россиян, то они были посеяны в квартете D.
После побед над соперниками из Италии и США российским теннисистам предстояла битва за первое место с норвежцами. В преддверии заключительного тура группового этапа ATP Cup отечественные спортсмены занимали первое место в группе, но в случае поражения могли переместиться на второе. Медведеву и компании не стоило расслабляться раньше времени, ведь неожиданная неудача могла ухудшить их турнирное положение и осложнить дальнейшие турнирные перспективы. Согласно регламенту, в плей-офф выходят лидеры своих квартетов, а также две лучшие вторые команды.
Однако россияне решили обойтись без нервотрёпки и легко разобрались с менее мастеровитыми противниками. Так, Хачанову потребовалось всего 62 минуты, чтобы сокрушить Виктора Дурашовича. В дуэли с 329-й ракеткой мира он отдал всего три гейма и практически не почувствовал сопротивления. Норвежец так и не смог справиться с первой подачей оппонента, проиграв на ней 94% розыгрышей, что предрешило исход встречи. Карен же сделал четыре брейка и остался непобеждённым в одиночном разряде.
Медведев испытал значительно больше проблем в сражении с Каспером Руудом, но также продлил успешную серию в «одиночках» до трёх игр. В первом сете он смотрелся довольно уверенно и чуть более чем за полчаса склонил чашу весов в свою пользу. Но во втором стал реже попадать первым мячом, что позволило норвежцу сделать брейк и повести со счётом 3:1. Уже в следующем гейме Даниил восстановил паритет, однако определение победителя было отложено до тай-брейка. Там россиянин долгое время уступал, но вовремя перехватил инициативу и доказал своё превосходство.
Таким образом, парная встреча уже не имела никакого турнирного значения. Опытные Теймураз Габашвили и Константин Кравчук не оставили шансов всё тем же Рууду и Дурашовичу, успешно дебютировав на ATP Cup. Ранее в дуэтах выступали Медведев и Хачанов, но на этот раз тренерский штаб позволил сыграть запасным.
Стоит отметить, что единственное поражение российских теннисистов на групповой стадии пришлось именно на парную встречу. Медведев и Хачанов не смогли продемонстрировать свои лучшие качества и уступили американцам Остину Крайичеку и Радживу Раму. Возможно, одной из причин этой неудачи стала усталость обоих спортсменов. В тот же день Карен провёл изнурительный трёхсетовый матч с Тэйлором Фрицем, а Даниил легко расправился с Джоном Изнером, но практически не имел времени на отдых.
Хачанов провёл на корте почти два часа и уступил в первом сете, но впоследствии смог реабилитироваться и вырвать победу. Самой напряжённой получилась вторая партия, которая продлилась 50 минут и завершилась в пользу россиянина со счётом 7:5. Эта неудача серьёзно сказалась на психологическом состоянии Фрица, не сумевшего настроиться на заключительный отрезок. Карен не оставил шансов визави, позволив тому выиграть лишь один гейм.
На правах лидера коллектива Медведеву приходилось сражаться с более мастеровитыми соперниками. Но если дуэль с Изнером стала для него лёгкой прогулкой, то матч с Фабио Фоньини оказался предельно напряжённым. В первом сете он не смог справиться с подачей итальянца, о чём свидетельствует лишь 18% выигранных розыгрышей при попадании первым мячом. Как итог — 1:6 за 31 минуту.
Правда, затем пятая ракетка мира не позволила усомниться в своём классе. За две последующие партии Медведев уступил лишь четыре гейма и принёс сборной России вторую победу на первенстве. Примечательно, что примерно час спустя он вернулся на корт и вместе с Хачановым первенствовал в дуэтах. Им хватило всего двух сетов, чтобы разобраться с опытными соперниками — победителем Australian Open Симоне Болелли и четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» Паоло Лоренци.
Соперником сборной России по четвертьфиналу станет победитель группы E. Перед заключительным туром лидирует команда Хорватии, ведомая Марином Чиличем и Борной Чоричем. «Шашечные» уже успели победить австрийцев и поляков, а помешать им занять первое место могут лишь аргентинцы. Правда, пока ни Гидо Пелья, ни Диего Шварцман не радуют стабильными выступлениями. Так, первый из них обыграл лишь Камиля Майхшака, а второй уступил в обеих встречах.
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