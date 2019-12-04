«Есть другие возможности»: как конфликт с Федерацией тенниса Украины может повлиять на участие Свитолиной в ОИ-2020

Шестая ракетка мира украинка Эвелина Свитолина намерена выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Однако чтобы представлять свою страну, спортсменке необходимо принять участие ещё хотя бы в одних соревнованиях в составе сборной. Но Свитолина до сих пор не уладила конфликт с Федерацией тенниса Украины, который начался из-за отказа играть в матчах Кубка Федерации. Сама теннисистка утверждает, что причиной стали травмы, однако в ФТУ заявили, что спортсменка запросила слишком большие призовые. Свитолина надеется, что ситуацию удастся разрешить, однако подчеркнула, что есть и другие способы отобраться на Олимпиаду.

«Неизвестно, чего ожидать от федерации»

У одной из лучших спортсменок Украины теннисистки Элины Свитолиной могут возникнуть проблемы с попаданием в состав национальной команды на Олимпийские игры 2020 года из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины (ФТУ). Он начался в январе нынешнего года, однако стороны до сих пор не смогли его уладить.

«Да, я планирую выступать в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть ещё один матч за сборную. Но, скажем так, если ФТУ не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я всё-таки топ-игрок в женском теннисе», — приводит слова Свитолиной портал «Большой теннис Украины».

В преддверии розыгрыша Кубка Федерации сезона-2019 стало известно, что Свитолина, а также подающая большие надежды Даяна Ястремская не попали в состав команды. Вице-президент и исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин сообщил, что менеджер спортсменок Стефан Гуров потребовал для своих клиенток сумму призовых, в два с половиной раза превышающую изначальные договорённости.

Однако Свитолина опровергла заявление организации. По её словам, причиной отказа от выступления в Кубке Федерации стало её неудовлетворительное состояние здоровья после Открытого чемпионата Австралии, в котором она дошла до четвертьфинала и уступила японке Наоми Осаке. В свою очередь, Гуров добавил, что теннисные власти Украины вообще не пытались выйти с ним на связь.

Несмотря на это, многие поспешили обвинить спортсменку в алчности и нежелании защищать честь страны.

«Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня есть физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке не считаю верным. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны федерации вообще ненормально атаковать своего топ-игрока», — добавила Свитолина.

В соответствии с регламентом Международной федерации тенниса (ITF), для попадания на Олимпийские игры спортсмену нужно провести определённое количество матчей за сборную в Кубке Федерации или Кубке Дэвиса. Чтобы выполнить данное условие, шестой ракетке мира необходимо сыграть ещё в одной встрече.

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В феврале 2020 года Украина поборется за выход в квалификацию Мировой группы. Также на турнире в Таллине выступят команды Австрии, Болгарии, Эстонии, Хорватии, Греции и Италии. Капитан национальной сборной Михаил Филима отметил, что пока связаться со Свитолиной не удалось.

«Не забывайте о её тяжёлом графике. Я говорил с Элиной, она планирует играть на Кубке Федерации, а также хочет выступить на Олимпиаде 2020 года. Что касается других украинок, то при нынешней ситуации в рейтинге на Играх ещё может сыграть Ястремская и сёстры Киченок», — приводит слова Филимы Xsport.

Сама спортсменка надеется, что конфликт с ФТУ будет улажен, для чего были подключены представители ITF. В противном случае ей придётся искать иной способ получения путёвки в Токио.

«Мы не рассматриваем дополнительные варианты, но неизвестно, чего ожидать от федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Тем более топ-игрока. Конечно, мы узнаём, какие есть выходы, но это на случай, если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах», — добавила Свитолина.

«Не хочу участвовать в политических играх»

Несмотря на то что Свитолина действительно активно способствует развитию тенниса на Украине, в том числе финансово помогая юным талантам, на неё периодически обрушивается шквал критики. Один из последних скандалов был связан с её участием в Кубке Кремля, проходившем в Москве в октябре. Спортсменка впервые за несколько лет приняла решение приехать в Россию, чем незамедлительно вызвала недовольство со стороны болельщиков и некоторых функционеров.

Так, глава департамента киевского «Динамо» Николай Несенюк обвинил двукратную полуфиналистку турниров Большого шлема, а также Ястремскую в отсутствии патриотизма и заявил, что их связь с родиной никогда нельзя было назвать крепкой.

«Как оценивать это решение, учитывая, что особых турнирных и финансовых достижений это выступление спортсменкам не принесёт? Разве что организаторы московских соревнований дополнительно поощрят их материально, что не запрещено и повсеместно практикуется ради поднятия престижа того или иного теннисного турнира», — написал Несенюк на своей странице в Facebook.

В Москве Свитолина завершила выступление во втором круге, уступив россиянке Веронике Кудерметовой. Комментируя своё решение принять участие в Кубке Кремля, она отметила, что на любых соревнованиях вне зависимости от места их проведения представляет Украину.

«Если выигрываю турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю свою страну тем, что делаю лучше всего, — игрой в теннис», — сказала спортсменка.

Ранее Свитолина раскритиковала запрет экс-министра спорта Украины Игоря Жданова на общение спортсменов с русскоязычными СМИ и российскими коллегами в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Она подчеркнула, что не стала бы осуждать спортсменов, которые последовали его рекомендации, однако сама не видит в этом необходимости.

«Лично я не вижу ничего плохого в интервью. И уж точно не хочу участвовать в политических играх и противопоставлять себя русским», — заявила Свитолина.