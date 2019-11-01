Свитолина не проиграла ни одного сета на групповом этапе Итогового турнира WTA
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Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу действующей чемпионки турнира.
Таким образом, 25-летняя украинка стала первой за последние шесть лет теннисисткой, которой удалось преодолеть групповой этап Итогового турнира, не уступив соперницам ни одного сета. В 2013 году подобное удалось американке Серене Уильямс.
Свитолина также выиграла девятый матч Итогового турнира подряд, учитывая прошлогодние выступления.
В полуфинале соперницей Свитолиной станет швейцарка Белинда Бенчич.
Ранее сообщалось, что Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.