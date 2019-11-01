Свитолина не проиграла ни одного сета на групповом этапе Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Софьей Кенин в матче третьего тура пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу действующей чемпионки турнира.

Таким образом, 25-летняя украинка стала первой за последние шесть лет теннисисткой, которой удалось преодолеть групповой этап Итогового турнира, не уступив соперницам ни одного сета. В 2013 году подобное удалось американке Серене Уильямс.

Свитолина также выиграла девятый матч Итогового турнира подряд, учитывая прошлогодние выступления.

В полуфинале соперницей Свитолиной станет швейцарка Белинда Бенчич.

Ранее сообщалось, что Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.