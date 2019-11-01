Свитолина не проиграла ни одного сета на групповом этапе Итогового турнира WTA

Короткая ссылка
Украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Софьей Кенин в матче третьего тура пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Свитолина не проиграла ни одного сета на групповом этапе Итогового турнира WTA
  • © Liang Xu/XinHua
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу действующей чемпионки турнира.

Таким образом, 25-летняя украинка стала первой за последние шесть лет теннисисткой, которой удалось преодолеть групповой этап Итогового турнира, не уступив соперницам ни одного сета. В 2013 году подобное удалось американке Серене Уильямс.

Свитолина также выиграла девятый матч Итогового турнира подряд, учитывая прошлогодние выступления.

В полуфинале соперницей Свитолиной станет швейцарка Белинда Бенчич.

Ранее сообщалось, что Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить