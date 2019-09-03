«Всё равно в политику переведут»: Поветкин поддержал решение Усика не выходить на ринг против российских боксёров

Российский боксёр Александр Поветкин поддержал позицию своего украинского коллеги Александра Усика, который ранее объявил, что отказывается от поединков с соперниками из РФ. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе, который мог бы встретиться с Поветкиным в супертяжёлой категории, объяснил своё решение тем, что не хочет, чтобы его будущие бои принимали политическую окраску.

Боксёр Александр Поветкин заявил, что поддерживает решение своего коллеги Александра Усика отказаться от поединков с россиянами. Супертяжеловес также рассказал, что даже не рассматривал возможности встречи с украинским спортсменом на ринге.

«Красавец, молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр — хороший и сильный боксёр. Я как-то не задумывался насчёт боя с ним. По крайней мере у нас никогда не было разговоров на этот счёт», — заявил Поветкин ТАСС.

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Усик объявил о своём решении избегать поединков с российскими боксёрами ещё в конце августа. В то время ходили разговоры о том, с кем бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе проведёт дебютный бой в супертяжёлой категории. В качестве претендентов рассматривались как Поветкин, завоевавший в поединке с Хьюи Фьюри пояс WBA International, так и вернувшийся в бокс 33-летний Андрей Федосов. Однако Усик решил вычеркнуть их из своего списка потенциальных соперников, чтобы обойтись без политических аспектов.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Ещё перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин. Я уже говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», — заявил Усик в прямом эфире в Instagram.

Как пояснил спортсмен, он нормально относится к российским боксёрам и членам их семей, поэтому не хочет «грязи, которая будет литься с обеих сторон».

Сейчас Усик готовится к дебюту в супертяжёлой весовой категории. В весе до 90,7 кг украинец уже добился всего, чего хотел. Он стал абсолютным чемпионом после поединка с россиянином Муратом Гассиевым и затем провёл одну защиту всех поясов, победив техническим нокаутом Тони Беллью. Не желая больше драться с уже знакомыми соперниками, Усик решил бросить себе новый вызов.

Дебют Усика должен был состояться 25 мая в бое с камерунцем Карлосом Такамом, но был отложен из-за травмы бицепса у украинского спортсмена. Вскоре после этого состоялся поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который закончился сенсационной победой мексиканца, завоевавшего четыре чемпионских пояса.

Соперники тут же договорились о реванше 7 декабря, после чего было решено, что Усик встретится с победителем повторного боя. Всемирная боксёрская организация (WBO), чьим суперчемпионом был уроженец Крыма, согласилась сделать его обязательным претендентом на титульный бой.

Этот поединок с Джошуа или Руисом состоится не раньше 2020 года, и до тех пор Усику нужно всё-таки попробовать себя в новой весовой категории и найти достаточно сильного соперника для дебюта. Украинец уже определился с датой и местом боя — он состоится 12 октября в Чикаго. Но по поводу вероятного оппонента долгое время ходили разные разговоры. Такам в конце концов решил подписать контракт на другой поединок, а Усик отсёк возможность встречи с российскими боксёрами, хотя его промоутер Эдди Хирн не отрицал возможности проведения боя с Федосовым.

«Такам подписал контракт с кем-то другим. Он задрал цену (за своё участие. — RT), что с его стороны было глупо. Мы рассматриваем несколько вариантов: Андрей Федосов и Брайант Дженнингс. Усик будет на бое Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом в Лондоне, где мы объявим его соперника», — говорил Хирн Xicana Boxing.

В конце концов соперником Усика был назван голландец Тайрон Спонг, известный больше как кикбоксер, но также имеющий не запятнанную поражениями статистику из 14 побед в профессиональном боксе.

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В команде Федосова отреагировали на отказ Усика сдержанно, напомнив о его поединке с Гассиевым, который прошёл в Москве летом 2018 года.

«Будем делать другой бой. Раньше Усик об этом не говорил, он же дрался с Муратом Гассиевым. Проблем не было», — цитирует ТАСС промоутера Алекса Вайсфельда.

В стане Поветкина же к заявлениям Усика отнеслись с пониманием. Ещё до боя россиянина с Фьюри промоутер боксёра Александр Рябинский отметил, что в любом случае не хотел бы сводить на ринге своего подопечного с Усиком.

«Никогда вопрос встречи Усика и Поветкина не стоял в режиме конкретного коммерческого обсуждения. Возможность такой встречи постоянно муссировалась в прессе, в социальных сетях и слухах, но официальной договорённости не было. Поэтому неправильно говорить, что кто-то отказался от этого боя. Ни Усик, ни Поветкин. Они оба прекрасные люди и боксёры высокого класса, которые готовы драться с кем угодно, у них нет каких-либо комплексов и страхов. Единственное, мне не хочется, чтобы они дрались друг против друга, поскольку оба импонируют мне и как спортсмены, и как люди», — рассказал Рябинский «Газете.Ru».

Стоит отметить, что, хотя Усик не настроен боксировать с соперниками из России, сам он не против, чтобы они участвовали в его боксёрском вечере в Чикаго 12 октября. Хирн подтвердил, что в андеркарте вечера свои поединки проведут Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев.