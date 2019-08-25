Домашняя победа: Ковалёв защитил чемпионский титул в Челябинске

В Челябинске Сергей Ковалёв провёл успешную защиту чемпионского пояса по версии WBO в бою с британцем Энтони Ярдом. В седьмом раунде россиянин был близок к тому, чтобы оказаться в нокауте, но сумел выровнять ход поединка, а в предпоследней трёхминутке досрочно завершил противостояние. Эта победа стала для Ковалёва 35-й в карьере.

Переполненная арена и словесные выпады Ярда

Поединок Сергея Ковалёва с Энтони Ярдом, безусловно, считался одним из главных событий года для российского бокса. Отечественный спортсмен в феврале взял реванш у Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории.

А спустя менее чем полгода Крашеру предстояло защитить его от посягательств молодого бойца из Великобритании, который к 28 годам не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге и одержал 18 побед, 17 из которых — нокаутом. Правда, с по-настоящему серьёзными соперниками англичанин не встречался.

У Ковалёва же появилась возможность не только в очередной раз порадовать болельщиков, но и провести первый бой в Челябинске. Причём ради этого Сергей даже отказался от поединка с Саулем Альваресом. Разумеется, вечер бокса собрал внушительную аудиторию, и в ледовой арене «Трактор» свободных мест не было.

Впрочем, бой с Альваресом, вполне вероятно, состоится в самом ближайшем будущем, но для этого россиянину требовалось сначала победить Ярда. Эксперты в основном сходились во мнении, что Ковалёв — явный фаворит противостояния, но на родине Ярда в своего боксёра верили. Например, Тайсон Фьюри заявил, что англичанин способен закончить бой досрочно.

Сам же Энтони отмечал, что Ковалёв нервничает и не хочет с ним драться. В ответ Ковалёв пообещал «перевоспитать львёнка».

«Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львёнок. Буду его перевоспитывать. В силу опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», — написал Сергей в Instagram.

Ярд назвал Челябинск «самым жёстким местом в России» и пожаловался на отсутствие в отеле горячей воды. Впрочем, вряд ли этот бытовой момент мог помешать британцу на его пути к титулу.

Тяжелейший седьмой раунд и посвящение победы Дадашеву

Впрочем, британец с первых раундов показал, что не намерен сдаваться на милость фаворита. Ковалёв с ходу завладел преимуществом и задавал тон бою, но Ярд достаточно спокойно уходил от фирменных джебов чемпиона и регулярно отвечал своими. При этом он демонстрировал очень хорошую скорость.

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Тем не менее Ковалёв в первых раундах улучшал ударную статистику и потихоньку наращивал давление. В определённый момент даже показалось, что Ярд откровенно устал и просто не понимает, что ему делать в сложившейся ситуации и как побеждать Сергея.

Однако в середине боя Энтони показал, что план у него всё же имеется, и неожиданно взвинтил темп. У британца прошло несколько бронебойных жёстких ударов, после чего Ковалёв откровенно «поплыл» и принялся буквально выживать в ринге. 36-летний россиянин был очень близок к нокауту, а за происходящим с болью наблюдал его тренер Бадди Макгирт. Именно он находился в «углу» погибшего недавно Максима Дадашева в роковом бою с Субриэлем Матиасом.

К счастью, Ковалёв серьёзных повреждений не получил и сумел избежать нокаута. Ярд своим шансом не воспользовался и постепенно стал терять силы. К тому же необходимо понимать, что британец за свою карьеру проводил на ринге максимум семь раундов. Как раз после седьмого Энтони начал сдавать, что не ускользнуло от внимания опытнейшего Ковалёва.

Сергей мог решить всё ещё в десятой трёхминутке, когда принялся буквально избивать соперника, но британца от досрочного поражения спас гонг. Впрочем, очень быстро выяснилось, что он лишь отсрочил нокаут. В предпоследнем раунде Ковалёв донёс до челюсти претендента жёсткий левый джеб и отправил соперника на настил.

Таким образом, россиянин успешно провёл первую защиту титула, хотя и испытал серьёзные проблемы, и сделал уверенный шаг на пути к противостоянию с Альваресом. Ковалёв одержал 35-ю победу и юбилейную, 30-ю — нокаутом. А посвятил этот успех Крашер как раз Дадашеву.

«Я посвящаю победу Максиму Дадашеву. Пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное», — заявил Ковалёв.

Что же касается хода боя, то Сергей подчеркнул: он добился того, чего хотел.

«Благодарю вас за поддержку и за то, что вы есть! Это наша победа. Слава Богу за всё! Хоть каждый месяц бы приезжал сюда, хоть каждые выходные. Но извините, пока моя карьера идёт, я просто не в силах в Челябинске жить и тренироваться, а там боксировать. Надо работать на месте. Спасибо за понимание, за то, что вы сюда пришли и поддержали меня. Отдыхаем! Суббота, воскресенье. Хороший повод для празднования», — добавил Ковалёв.