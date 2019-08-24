Перспективы объединительных боёв, предложение от Альвареса и статус фаворита: почему Ковалёву важно побеждать Ярда

24 августа в Челябинске Сергей Ковалёв постарается защитить титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Его соперником станет британец Энтони Ярд, в активе которого 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге. В случае триумфа Ковалёв сможет провести объединительные бои с россиянами Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом либо сразиться с самым высокооплачиваемым боксёром современности Саулем Альваресом.

В Челябинске на арене «Трактор» 24 августа состоится поединок между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом. Для Ковалёва он станет не только защитой титула чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе, но и первым за профессиональную карьеру боем в родной Челябинской области.

В феврале 2019 года Сергей Ковалёв взял реванш у Элейдера Альвареса и вернул себе чемпионский пояс. После этого успеха он сам открыто заявлял, что готов к проведению объединительных боёв в полутяжёлом весе и даже не исключал возможности помериться силами со своими соотечественниками — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Впоследствии появились слухи о том, что в сражении с Крушителем заинтересован Сауль Альварес — самый высокооплачиваемый боксёр современности. Но в итоге оппонентом россиянина стал не столь раскрученный Ярд.

За свою карьеру британец провёл 18 поединков, в каждом из которых брал верх. Причём лишь однажды его оппонент смог не уступить досрочно. Правда, произошло это на заре профессиональной карьеры Ярда — в схватке с латвийцем Станиславсом Макаренко, датированной июнем 2015 года. Впоследствии Энтони одержал семь побед нокаутом в первом раунде и лишь раз битва с его участием перевалила за экватор — поляк Дариуш Сек упал на канвас в ходе седьмой трёхминутки.

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Благодаря этим заслугам Ярд быстро взлетел в рейтинге Всемирной боксёрской организации и получил статус первого претендента на титул. И это несмотря на тот факт, что почти все свои бои Энтони провёл на родине, лишь раз отметившись выездом в США. В сентябре 2016-го он встретился с малоизвестным американцем Рэйфордом Джонсоном, но после этого дрался исключительно в Великобритании.

Таким образом, бой в Челябинске станет для него лишь вторым за пределами родины и уж точно самым сложным. Во-первых, из-за неистовой поддержки российских болельщиков, а во-вторых, из-за соперника, ведь ранее ему никогда не противостоял профессионал такого уровня.

Несмотря на нокаутирующую мощь своего визави, Ковалёв подходит ко встрече с ним в статусе фаворита. Ответный поединок с Альваресом показал, что россиянин до сих пор находится в отличной форме и продолжает прогрессировать. Если в период дилогии с Андре Уордом его часто упрекали в однообразии и отсутствии плана Б, то сейчас об этом не может идти и речи. В схватке с колумбийцем он предстал в меру рациональным боксёром, готовым пожертвовать ярким нокаутом ради общего успеха. На протяжении 12 раундов он умело избегал атак Элейдера и молниеносно «жалил» в ответ, что и помогло ему выиграть.

«Мне понравилось то, что я увидел в последнем бою Ковалёва. И я видел, что Ярд и его тренер чувствуют себя уверенно. Что ж, это их дело. Я слышал подобное всю свою карьеру. Бой с Сергеем будет сложнее, чем они думают. На самом высоком уровне не имеет значения, как хорошо ты бьёшь по лапам или какого размера у тебя мускулы — ты должен показать, что ты действительно можешь драться, что ты можешь и держать удар и бить, что у тебя есть выносливость и интеллект», — цитирует Уорда BT Sport.

Таким образом, в битве с ярко выраженным нокаутёром Ярдом он способен вновь прибегнуть к этой тактике и взять верх за счёт спортивного интеллекта и хитрости. В своей последней схватке с Трэвисом Ривзом британец действовал довольно прямолинейно и очень часто «проваливался», оставаясь на опасной для контратак дистанции. Но если американец не сумел воспользоваться подобными огрехами в технике своего визави, то Ковалёв за такое может и не простить. Россиянин сам обладает мощнейшим ударом, о чём говорят 28 досрочных побед за карьеру.

«Думаю, Ковалёв нокаутирует его в поздних раундах», — заключил Уорд.

Несмотря на преимущество Ковалёва в технике и опыте, у его противника всё же есть шансы на успех. Причина этого в отвлекающих факторах, способных помешать россиянину полностью сконцентрироваться на защите титула. К ним можно отнести и переговоры об объединительном бое с Бетербиевым, и внезапное предложение от Канело, которое не могло не заставить его задуматься об отмене схватки с британцем. По большому счёту, со стороны битва с Энтони воспринимается как трамплин в ходе подготовки Ковалёва к денежным и статусным сражениям, что может немного ослабить его бдительность.

Кроме того, по мировым меркам Ярд является не самым известным боксёром и ранее владел лишь титулом Интерконтинентального чемпиона. Перед боем сам британец признавался, что Ковалёв не отдаёт ему должного уважения и считает, что не может уступить такому спортсмену.

«У меня такое впечатление, что он на самом деле не хочет со мной драться. Он думает: «У него всего 18 профессиональных боёв и 12 любительских, а меня ждёт Зал славы. Не могу позволить, чтобы меня побил этот малый». Но именно это и произойдёт», — цитирует Ярда BoxingScene.

По его словам, подобная расстановка сил заставляет Ковалёва нервничать.

«Чувствую, что это заставит его нервничать. Я просто парень из Восточного Лондона, который начал заниматься боксом в 19 лет и стал пробиваться наверх. Но моё имя теперь в списке, и это говорит о том, что произойдёт в будущем», — добавил британец.

Разделяет мнение соотечественника и Тайсон Фьюри. Экс-чемпион мира в тяжёлом весе выразил мнение, что Ярд одержит верх над Ковалёвым.

«Сергей был очень хорошим чемпионом мира в своё время, он многого добился. Но я думаю, поражения от Андре Уорда сильно подкосили его. Ковалёв проиграл Альваресу, потом взял реванш, но я думаю, что молодой всегда побьёт того, кто старше. Вот мой девиз», — заявил экс-чемпион мира в тяжёлом весе.

Тревожным звоночком для болельщиков Ковалёва могли стать заявления его тренера Бадди Макгирта о том, что он даже не разбирал стиль его будущего соперника, а сам Сергей довольно пренебрежительно отзывался об Энтони.

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«Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львёнок. Буду его перевоспитывать. В силу опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он публикует много неприятных вещей в Instagram. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», — написал Ковалёв в соцсети.

Однако на традиционной дуэли взглядов не было и намёка на шапкозакидательское отношение. Ковалёв выглядел предельно сосредоточенным и не дал повода усомниться, что подходит к защите пояса сверхмотивированным. Оно и понятно, ведь в случае поражения россиянин рискует провести последние годы своей карьеры в боях с не самыми звёздными оппонентами.

Недавно Сергей официально объявил о том, что завершит карьеру до конца 2020 года. С учётом его графика выступлений схватка с Ярдом может стать одной из четырёх последних в карьере. В случае победы он вполне может сначала заработать денег с Альваресом, а затем предпринять попытку первым в истории объединить четыре титула в полутяжёлом весе. Это станет вероятно в том случае, если Артур Бетербиев отнимет чемпионский пояс WBC у Александра Гвоздика.

Ранее Ковалёв неоднократно признавался, что украинец является не только его одноклубником, но и другом, вследствие чего он не желает встречаться с ним на ринге. Но с Бетербиевым и Биволом он драться не зарекался, ввиду чего российские противостояния в полутяжёлом весе кажутся более чем вероятными.