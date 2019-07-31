«Сильный и непростой оппонент»: Поветкин проведёт бой с Фьюри в Великобритании

Боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок с Хьюи Фьюри. Поединок пройдёт 31 августа в Лондоне в андеркарде турнира, главным событием которого станет бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Российский спортсмен высоко оценил своего будущего соперника и признался, что рад вновь выступить в Великобритании. В свою очередь, британец сказал, что давно хотел встретиться с противником такого уровня.

В сентябре 2018 года в Лондоне Александр Поветкин потерпел второе поражение в своей карьере, уступив техническим нокаутом на тот момент действующему чемпиону мира по боксу Энтони Джошуа. Спустя почти 12 месяцев россиянин вернётся в столицу Великобритании для поединка с ещё одним местным спортсменом Хьюи Фьюри. Схватка состоится 31 августа на 02 Arena.

«Битва тяжеловесов Хьюи Фьюри и Александра Поветкина — первое и очень захватывающее дополнение к вечеру бокса, главным событием которого станет поединок между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом», — заявил глава отдела бокса Sky Sports Адам Смит.

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После поражения от Джошуа многие поспешили поставить крест на карьере Поветкина и выразили сомнение, что он вновь выйдет на ринг. Прежде всего, это было связано с возрастом спортсмена, которому в сентябре 2019 года исполнится 40 лет. Не исключалось, что он примет решение повесить перчатки на гвоздь, однако в июле менеджер боксёра Вадим Корнилов заявил о его намерении вновь выступить в Лондоне. Позднее он сообщил, что схватка состоится 31 августа, а в качестве возможного противника рассматривается кандидатура двоюродного брата Тайсона Фьюри.

Сам Поветкин высоко оценил мастерство своего будущего соперника и высказался относительно места проведения схватки.

«Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой оппонент. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс», — цитирует Поветкина пресс-служба компании «Мир бокса».

В отличие от своего прославленного брата, Хьюи Фьюри не может похвастаться такими достижениями в боксе. До сентября 2017-го британец считался не менее талантливым спортсменом, но затем уступил в двух из трёх схваток. Сначала он проиграл Джозефу Паркеру в сражении за звание чемпиона мира по версии WBO, а потом уступил Кубрату Пулеву и лишился шанса стать претендентом на титул IBF.

После этого Фьюри выпал из круга претендентов на пояс и последний год посвятил возвращению на победные рельсы. Сначала он нанёс первое поражение в карьере малоизвестному канадцу Крису Норраду, а затем взял верх над некогда грозным Сэмюэлом Питером. В седьмом раунде нигериец снялся с поединка из-за травмы плеча.

Таким образом, для Фьюри битва с Поветкиным имеет огромное значение и способна обеспечить ему возвращение на лидирующие позиции в мировом боксе. Несмотря на свой возраст, Александр до сих пор считается грозным противником, и победа над ним может дать серьёзный толчок карьере Хьюи.

«Он провёл бесчисленное количество раундов против первоклассных соперников. Он золотой медалист среди любителей и бывший чемпион мира (регулярный. — RT). Поединок с ним будет непростым для любого боксёра. Он не просто так занимает такую строчку в рейтинге», — оценил россиянина отец и тренер британца Питер Фьюри.

По словам промоутера Эдди Хирна, переговоры о будущем поединке завершились в кратчайшие сроки.

«Не могу поверить, что этот бой состоится. Встреча с Поветкиным — серьёзный риск, но и награда может быть невероятной. Если 31 августа Хьюи победит, ему откроется дорога к крупным поединкам и он моментально заявит о себе как о претенденте на титул. Это будет отличная схватка и прекрасный вечер для британского бокса!» — заявил промоутер британца Эдди Хирн.

Сам боксёр также признался, что «безумно рад» этой новости, отметив, что хотел встретиться с оппонентом такого калибра.

«Поветкин — по-настоящему опасный противник, тут нечего сказать. Он не просто так достиг подобных высот. Предстоит очень серьёзный поединок, но я уверен в своей победе», — цитирует Фьюри Sky Sports.

По словам британца, он без раздумий принял предложение о бое с Поветкиным.

«Он атлет совершенно другого уровня, чем мой предыдущий оппонент. Считаю, что наши стили боксирования прекрасно дополнят друг друга», — добавил Фьюри.

Безусловно, для 24-летнего британца этот поединок имеет огромное значение, однако Поветкин также будет предельно мотивирован. В тяжёлом весе боксёры зачастую успешно выступают и после 40 лет. По словам коллеги россиянина, экс-чемпиона мира в среднем весе Дмитрия Пирога, Александр продолжает регулярно тренироваться, находиться в отличной форме и имеет все шансы продлить свою карьеру.

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В случае победы над Фьюри Поветкин может вновь вернуться в чемпионскую гонку, а впоследствии получить ещё один титульный бой. Вероятно, для этого ему придётся выиграть как минимум ещё одну схватку, но это не кажется невыполнимой задачей. Ранее в истории были и более возрастные атлеты, которым удавалось вновь завоёвывать почётное звание. Достаточно вспомнить Джорджа Формана и Бернарда Хопкинса, которые вновь оказались на вершине, когда им было больше 45 лет.

О серьёзном настрое Поветкина говорит его желание выступать за рубежом. Он понимает, что бои со средними оппонентами на родине вряд ли привлекут к нему необходимое внимание, поэтому готов сражаться на территории соперника. И это при том, что ранее он довольно неохотно соглашался на переезды. Так, с 2013 по 2018 год Александр ни разу не дрался за пределами России.

Помимо сражения с Джошуа, в Великобритании Поветкин провёл один бой. В нём он без особых проблем сломил сопротивление экс-чемпиона страны Дэвида Прайса. Поединок продлился всего пять из запланированных 12 раундов и завершился тяжёлым нокаутирующим ударом в исполнении россиянина.