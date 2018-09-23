«Всё ещё один из лучших тяжеловесов»: как в мире отреагировали на поражение Поветкина в бою за чемпионский титул

Несмотря на поражение в бою с Энтони Джошуа, Александр Поветкин остаётся одним из лучших тяжеловесов в мире бокса. Такое мнение выразил глава IBO Эд Ливайн. Его поддержал и президент WBO Франциско Валькарсель, который отметил, что российский боец может победить 90% своих соперников. Под впечатлением от действий Поветкина остались и его коллеги-боксёры, которые подчеркнули, что схватка держала в напряжении до самого конца.

После завершения главного события вечера на лондонском стадионе «Уэмбли» российских болельщиков прежде всего волновало состояние Поветкина. На протяжении семи раундов россиянин отважно сражался с более молодым и атлетичным соперником, но в итоге впервые в карьере оказался в нокауте. Причём для того, чтобы привести Александра в чувство, потребовалась помощь медицинского персонала. Однако сам спортсмен после боя заявил, что не получил серьёзных травм.

«Со здоровьем всё нормально, мне только зашили (рассечение левой брови. — RT). Был ли нокаут тяжёлым? Нет», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Неудивительно, что после первого досрочного поражения в карьере 39-летнего боксёра многих волновал вопрос, продолжит ли Поветкин свои выступления или поединок с Джошуа был для него последним. Сам россиянин не стал принимать поспешных решений, отметив, что пока рано задавать подобные вопросы.

Пусть Поветкин и не смог стать чемпионом мира и отобрать у молодого британца четыре чемпионских пояса, за свои действия в бою ему не должно быть стыдно. Александр на равных бился с Энтони, а на старте поединка и вовсе переигрывал его. Даже после мощнейшей комбинации в исполнении Джошуа и последовавшего за ним нокдауна россиянин из последних сил поднялся на ноги и пытался продолжить схватку.

«Английская публика любит, когда боец сражается до конца, даже если он проигрывает. Александр сегодня бился до конца. Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Но это бокс. Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше. Бой был супер», — цитирует главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского ТАСС.

Отметил выступление россиянина и действующий абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик. Украинец, который перед поединком Поветкина и Джошуа провёл дуэль взглядов с британцем Тони Беллью, сказал, что противостояние получилось захватывающим.

«Потрясающий бой, до последнего держал меня в напряжении!» — признался украинец.

Своим мнением о главном событии вечера поделился и чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол. По его словам, Поветкин владел инициативой, но в ключевой момент сказалась колоссальная разница в возрасте.

«Я поздравляю Джошуа, но жаль, что с Поветкиным так получилось. Важным моментом было то, что Энтони значительно моложе Александра. Он всё видел, но в определённый момент устал, пропала внимательность. Британец — молодой парень», — подчеркнул Бивол.

Reuters

Своё уважение Поветкину выразил и его противник. После боя Джошуа лично подошёл к Александру и поклонился, поблагодарив за бой. Немного позднее высказался и менеджер британца Эдди Хирн.

«Джошуа в отличном бою защитил свои титулы. Поветкин показал себя невероятным боксёром, но Энтони победил его досрочно, как Владимира Кличко и других. Если говорить о будущем, то нам нужно подождать результат боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри», — сказал промоутер журналистам.

Отвагу и смелость россиянина отметил и экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй. По словам британца, Александр всё делал правильно, но годы взяли своё.

«Это был шикарный бой, Поветкин выступил великолепно. У него была отличная стратегия, но возраст... Возможно, два года назад был бы другой результат. Но разница в 11 лет — это много. Джошуа сейчас на самом пике, он молод, у него нет травм. Вот если бы и Александр был в таком же состоянии... Хотя и сейчас он наносил отличные удары. Но Энтони был хорош, свеж», — сказал Хэй.

При этом он отметил, что результат поединка не обязательно должен вынудить россиянина завершить карьеру.

«Сейчас решение только за Александром. Если он понимает, что ещё хочет ходить в зал, то будет хорошо. Поветкин показал, что он талантлив», — отметил британец.

Согласился с подобным мнением и американец Шеннон Бриггс. По словам экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO, перед боем он не исключал успеха российского боксёра.

«Поветкин — великолепный боец. Я пришёл на этот бой, думая, что шансы 50 на 50. Но Джошуа показал, что является отличным чемпионом, и красиво нокаутировал своего соперника. И не надо забывать, что Поветкин является отличным спортсменом, он показал хороший бокс. Но признаюсь, что я поражён статистикой Энтони», — заявил Бриггс.

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Самоотверженность Поветкина не оставила равнодушными не только болельщиков и коллег по цеху, но и руководителей боксёрских организаций. Так, глава WBC Маурисио Сулейман признался, что выступление Александра вызвало у него исключительно положительные эмоции.

«Это был великолепный бой в тяжёлом весе. Оба атлета оказались воинами с большим сердцем и возможностями. Поветкин до последнего на равных проводил схватку. Я горжусь Александром за его настойчивость и преданность боксу. Он заслуживает возможности самостоятельно принять решение о своём будущем», — сказал функционер.

При этом президент WBO Франциско Валькарсель предположил, что Поветкину не стоит завершать карьеру.

«Это всё ещё большое имя в тяжёлом весе, он может победить 90% своих оппонентов», — отметил он.

В свою очередь, глава IBO Эд Ливайн подчеркнул, что уход из спорта после поражения от Джошуа не бросит тень на карьеру Поветкина.

«В бою с Джошуа Александр был очень хорош. Он старался победить и всё ещё остаётся одним из лучших тяжеловесов в мире. Он проигрывал только самым лучшим за последние 15 лет. Если он решит завершить карьеру, то он может делать это с гордостью», — заключил Левайн.