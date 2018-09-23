Поветкин: рано задавать вопросы о завершении карьеры

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Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал поражение от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Поветкин: рано задавать вопросы о завершении карьеры
  • Reuters

«Трудно сказать, почему так вышло. Вроде не устал. Пропустил удар. Невнимательным был. Бой вёл неплохо, нормально. Про Джошуа не могу сказать, что он прямо удивил. Был сильнее просто. Поэтому, наверное, и нокаут. По плану на бой мы вроде неплохо шли, работали. Но что-то всё равно, наверное, неправильно сделали. Так сразу тяжело говорить», — приводит слова россиянина РИА Новости.

Он также поблагодарил соперника за поединок и ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры.

«Посмотрим, я только отбоксировал. Пока рано такие вопросы задавать», — сказал Поветкин.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным.

Ранее Поветкин рассказал о своём состоянии после нокаута от Джошуа.

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