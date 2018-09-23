Джошуа нокаутировал Поветкина в бою за титул чемпиона мира по боксу по четырём версиям
Поединок, прошедший в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился досрочной победой 28-летнего британца.
В седьмом раунде Джошуа отправил Поветкина в нокдаун, после которого россиянин с трудом поднялся чтобы продолжить бой, но затем снова пропустил серию ударов, и судья остановил поединок.
Теперь в активе Джошуа 22 победы, 21 из которых — нокаутом.
Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, и первым досрочным.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка.