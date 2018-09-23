Джошуа нокаутировал Поветкина в бою за титул чемпиона мира по боксу по четырём версиям

Британец Энтони Джошуа одержал победу над россиянином Александром Поветкиным в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе.

Поединок, прошедший в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился досрочной победой 28-летнего британца.

В седьмом раунде Джошуа отправил Поветкина в нокдаун, после которого россиянин с трудом поднялся чтобы продолжить бой, но затем снова пропустил серию ударов, и судья остановил поединок.

Теперь в активе Джошуа 22 победы, 21 из которых — нокаутом.

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, и первым досрочным.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка.