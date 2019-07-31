Фьюри считает бой с Поветкиным выходом на новый уровень
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- РИА Новости
«Я в восторге от новости о поединке с Поветкиным. Это именно тот бой, участником которого я хотел стать. Поветкин — опасный соперник. Это очень серьёзный бой, однако я уверен, что мне удастся победить. Поединок с Александром даёт мне большие возможности. Как только возник такой вариант, я сразу же согласился. Бой с Поветкиным выводит меня на новый уровень», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
Боксёрский поединок в тяжёлом весе между Хьюи Фьюри и Александром Поветкиным состоится 31 августа в Великобритании.
Ранее сообщалось, что Поветкин назвал бой с Фьюри ответственным поединком.