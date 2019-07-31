Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком

Короткая ссылка
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцем Хьюи Фьюри.
Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой боксёр. Это хороший, ответственный поединок. Я рад, что бой состоится в Англии, здесь люди по-настоящему любят бокс», — цитирует слова 39-летнего спортсмена сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

В своём последнем поединке, который состоялся в сентябре 2018 года, Поветкин проиграл нокаутом другому британцу — экс-чемпиону мира Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить