Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцем Хьюи Фьюри.

«Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой боксёр. Это хороший, ответственный поединок. Я рад, что бой состоится в Англии, здесь люди по-настоящему любят бокс», — цитирует слова 39-летнего спортсмена сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

В своём последнем поединке, который состоялся в сентябре 2018 года, Поветкин проиграл нокаутом другому британцу — экс-чемпиону мира Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира.