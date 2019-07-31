WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира

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Всемирный боксёрский совет (WBC) лишил британца Диллиана Уайта титула временного чемпиона в супертяжёлом весе.
WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира
  • © Action Images via Reuters/Peter Cziborra
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принято в связи с положительной допинг-пробой спортсмена, взятой после победного боя с колумбийцем Оскаром Ривасом.

Отмечается, что теперь Уайт должен будет представить аргументы в свою защиту следственной комиссии, которая по итогам рассмотрения дела может дисквалифицировать его на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе.

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