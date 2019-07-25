Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался о ситуации вокруг временного чемпиона в супертяжёлом весе Диллиана Уайта, попавшегося на допинге.
Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе
  • ©Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сообщили, что у Уайта обнаружили допинг. Было сказано, что в его организме было больше одного запрещённого препарата. Я думаю, что всё это нужно прекратить. У нас недавно боксёр умер в ринге из-за того, что пропустил много ударов в голову. При этом у нас есть такие идиоты, как Уайт, которые идут на обман, лишь бы подняться в своей карьере, потому что он недостаточно хорош, чтобы сделать это самостоятельно», — написал Уайлдер в своём Instagram.

Он также возмутился тем, что Уайту, попавшемуся на запрещённых веществах, хватило смелости обвинить Энтони Джошуа в употреблении допинга.

«Меня критикуют за то, что я обещаю «убить» своего оппонента, не употребляя при этом никаких запрещённых веществ. Но есть ведь и такие, как Уайт, кто буквально наводняет своё тело допингом, чтобы просто перейти на следующий уровень. Этот парень однозначно выиграл первое место в номинации «Осёл года», — подытожил американец.

Уайт провалил допинг-тест, взятый до боя с колумбийцем Оскаром Ривасом, который прошёл в Лондоне 20 июля и закончился победой британца. Теперь решение по его дисквалификации будет вынесено после вскрытия пробы Б.

Ранее Сабриэль Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить