Российский боксёр Поветкин узнал имя своего следующего соперника
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Как сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, бой состоится 31 августа в Лондоне.
В последний раз россиянин боксировал в сентябре 2018 года. Тогда Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. Всего в активе Поветкина 34 победы и два поражения. В послужном списке Фьюри 23 победы и два поражения.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России намерена учредить турнир памяти Максима Дадашева.