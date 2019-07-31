Российский боксёр Поветкин узнал имя своего следующего соперника

Россиянин Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок с британцем Хьюи Фьюри.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, бой состоится 31 августа в Лондоне.

В последний раз россиянин боксировал в сентябре 2018 года. Тогда Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. Всего в активе Поветкина 34 победы и два поражения. В послужном списке Фьюри 23 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России намерена учредить турнир памяти Максима Дадашева.