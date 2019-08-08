СМИ: Ковалёв и Альварес могут встретиться в ноябре
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Как сообщает The Athletic, мексиканец Сауль Альварес намерен дождаться результата поединка Сергея Ковалёва против британца Энтони Ярда и, в случае победы россиянина, предложить ему поединок. По информации источника, подобный бой может состояться в ноябре 2019 года.
Сергей Ковалёв проведёт обязательную защиту титула WBO против британца Энтони Ярда 24 августа в Челябинске.
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