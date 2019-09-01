Украинский боксёр Ломаченко победил британца Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям

В рамках боксёрского шоу в Лондоне, которое состоялось в субботу, 31 августа, украинский боксёр лёгкого веса Василий Ломаченко одержал победу над представителем Великобритании Люком Кэмпбеллом.

Поединок продлился максимально возможные 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 119:108, 118:109, 118:109.

Одолев Кэмпбелла, Ломаченко стал чемпионом мира по трём различным версиям: к титулам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) он прибавил пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.