Украинский боксёр Ломаченко победил британца Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям
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Поединок продлился максимально возможные 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 119:108, 118:109, 118:109.
Одолев Кэмпбелла, Ломаченко стал чемпионом мира по трём различным версиям: к титулам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) он прибавил пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.