Украинский боксёр Ломаченко победил британца Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям

Короткая ссылка
В рамках боксёрского шоу в Лондоне, которое состоялось в субботу, 31 августа, украинский боксёр лёгкого веса Василий Ломаченко одержал победу над представителем Великобритании Люком Кэмпбеллом.
Украинский боксёр Ломаченко победил британца Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Поединок продлился максимально возможные 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 119:108, 118:109, 118:109.

Одолев Кэмпбелла, Ломаченко стал чемпионом мира по трём различным версиям: к титулам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) он прибавил пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить