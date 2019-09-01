Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International

Россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.

Поединок продолжался все 12 раундов, и судейским решением победа была присуждена российскому боксёру — 117:111.

Теперь в послужном списке Поветкина 35 побед и два поражения.

Ранее стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе.