Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International
Россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
Поединок продолжался все 12 раундов, и судейским решением победа была присуждена российскому боксёру — 117:111.
Теперь в послужном списке Поветкина 35 побед и два поражения.
Ранее стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе.
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