Стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе

Российский боксёр Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлой весовой категории в рамках боксёрского вечера в Чикаго, запланированного на 12 октября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды 25-летнего россиянина, боксёр получил соответствующее предложение от организаторов боксёрского вечера. Имя возможного соперника не называется.

Отмечается, что в тренерском штабе Гассиева против проведения боя в октябре, поскольку он не успеет полностью восстановиться от травмы плеча.

Первый бой в тяжёлом весе Гассиев должен был провести с Джоуи Давейко на вечере бокса 27 июля, однако поединок был отменён из-за травмы россиянина.

Ранее сообщалось, что Валуев станет комментатором боксёрского поединка Поветкин — Фьюри.