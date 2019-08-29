Стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе

Короткая ссылка
Российский боксёр Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлой весовой категории в рамках боксёрского вечера в Чикаго, запланированного на 12 октября.
Стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды 25-летнего россиянина, боксёр получил соответствующее предложение от организаторов боксёрского вечера. Имя возможного соперника не называется.

Отмечается, что в тренерском штабе Гассиева против проведения боя в октябре, поскольку он не успеет полностью восстановиться от травмы плеча.

Первый бой в тяжёлом весе Гассиев должен был провести с Джоуи Давейко на вечере бокса 27 июля, однако поединок был отменён из-за травмы россиянина.

Ранее сообщалось, что Валуев станет комментатором боксёрского поединка Поветкин — Фьюри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить