Стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды 25-летнего россиянина, боксёр получил соответствующее предложение от организаторов боксёрского вечера. Имя возможного соперника не называется.
Отмечается, что в тренерском штабе Гассиева против проведения боя в октябре, поскольку он не успеет полностью восстановиться от травмы плеча.
Первый бой в тяжёлом весе Гассиев должен был провести с Джоуи Давейко на вечере бокса 27 июля, однако поединок был отменён из-за травмы россиянина.
Ранее сообщалось, что Валуев станет комментатором боксёрского поединка Поветкин — Фьюри.