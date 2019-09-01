35-я победа Русского Витязя: Поветкин завоевал титул чемпиона WBA в бою с Фьюри

Россиянин Александр Поветкин взял верх над британцем Хьюи Фьюри в рамках боксёрского вечера в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу российскому боксёру — 117:111. 39-летний спортсмен выиграл свой 35-й поединок в карьере и завоевал титул чемпиона по версии WBA.

Определяющий момент

Для Александра Поветкина поединок с Хьюи Фьюри должен был стать определяющим по многим причинам. Так, яркий успех в сражении с британцем мог вернуть его в элиту тяжёлой весовой категории, а также заставить обратить на него внимание старшего брата оппонента, экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Поражение же фактически ставило крест на карьере 39-летнего атлета, закрывая ему дорогу не только к третьей битве за титул, но также к денежным и статусным схваткам.

При этом его перспективы были более чем туманными уже после поражения от Энтони Джошуа. В сентябре прошлого года Александр вновь не смог воспользоваться шансом выиграть чемпионский пояс, впоследствии всерьёз задумавшись о завершении карьеры. После схватки с британцем он сам не давал чёткого ответа на вопрос, собирается ли продолжать выступления.

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Однако после длительных размышлений он не только решил принять очередной вызов, но и вновь выступить в Великобритании. Таким образом, Поветкин чётко дал понять, что не оставляет шансы стать чемпионом мира и ради этого готов драться даже на чужой земле. И это с учётом того, что с 2013 по 2017 год он ни разу не выезжал за пределы родной страны.

О твёрдости намерений Поветкина говорит и его соперник. Безусловно, Хьюи Фьюри сложно назвать топ-боксёром, но за свою карьеру он не раз встречался со спортсменами высокого уровня. Достаточно вспомнить поединки с Джозефом Паркером и Кубратом Пулевым, которые хоть и не завершились в его пользу, но продлились все 12 раундов.

В остальных 23 боях Фьюри неизменно оказывался сильнее своего оппонента, причём 13 из них завершил досрочно. Так, от его руки пострадали прославленный британский боксёр Сэм Секстон, а также бывший чемпион мира Сэмюэл Питер. В середине 2000-х нигериец являлся одним из лучших тяжеловесов планеты и брал верх над такими звёздами ринга, как Джеймс Тони и Олег Маскаев.

Кроме того, в преддверии схватки нельзя было забывать и о возрасте Фьюри. Несмотря на внушительный послужной список, на момент боя ему исполнилось лишь 24 года. Битва с россиянином могла восприниматься как своеобразный трамплин для британца, но такой статус мог и помочь Александру. В случае успеха он мог доказать, что способен противостоять молодому поколению боксёров, и укрепить свои позиции в дивизионе.

В пользу Поветкина также говорил тот факт, что к сражению с Фьюри он подходил без проблем со здоровьем. Как заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, перед прошлогодним боем с Джошуа его клиент испытывал серьёзные проблемы с локтями, но на данный момент полностью восстановился от травм.

Третий подряд поединок в Британии

Для Поветкина этот поединок стал уже третьим подряд в Великобритании. Ранее проход россиянина к рингу сопровождался неодобрительными криками со стороны местных фанатов, но на этот раз подобного практически не было. Безусловно, болельщики поддерживали своего спортсмена, но и Александра встретили вполне радушно.

Первый раунд получился для Поветкина очень непростым. В преддверии боя он говорил о необходимости избегать джеба соперника и быстро сближаться с ним, однако с этим у него возникли определённые трудности. Фьюри здорово встречал своего визави с помощью «челнока», а также очень опасно смотрелся на ближней дистанции. Несколько раз Александр застоялся, позволив Хьюи провести пару жёстких боковых на отходе.

Впоследствии Поветкин сумел сделать работу над ошибками и меньше пропускать после выхода из клинча, но размашистые боковые Фьюри продолжали достигать цели. При этом начал попадать и сам Александр, решив действовать более авантюрно. Он плотно занял центр ринга и в фирменном стиле принялся выбрасывать мощные удары с подскока.

В пятом раунде показалось, что Поветкин начал сдавать, позволив Фьюри перехватить инициативу. За последующие три раунда российский боксёр пропустил сразу несколько увесистых ударов, при этом сам очень редко доставал визави. Хьюи здорово защищался и выглядел значительно свежее, что было неудивительно, учитывая разницу в возрасте в 15 лет.

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Однако Русский Витязь оживился в восьмой трёхминутке. У него стали проходить его фирменные хуки, а также многоударные комбинации, которых практически не было в первой половине сражения. В течение раунда Александр выровнял положение в ринге, а затем и вовсе завладел инициативой. Свидетельством успехов россиянина стало рассечение под левым глазом британца.

Чемпионские раунды прошли в напряжённой и равной борьбе, но без явного преимущества одного из оппонентов. Поветкин продолжал агрессивно набрасываться на своего противника, не раз попадая правым оверхендом в голову, а Фьюри отвечал левыми боковым и апперкотом. При этом заключительный отрезок схватки остался за россиянином, несколько раз нащупавшим челюсть брата Цыганского барона.

Никто из соперников так и не смог уронить оппонента, а значит, новый обладатель титула чемпиона по версии WBA определялся решением судей. Учитывая тот факт, что поединок проходил в достаточной конкурентной борьбе, у поклонников Александра могли возникнуть сомнения в победе российского боксёра. Однако судейские карточки продемонстрировали его серьёзное превосходство на ринге. Все арбитры отдали победу Поветкину со счётом 117:111.

После схватки Александр поблагодарил местную публику за поддержку и обратился к своим российским поклонникам.

«Я очень счастлив. Был хороший, интересный бой. Хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии любят бокс. Также хочется передать привет всем нашим русским ребятам. Поздравить всю Россию», — сказал Поветкин.