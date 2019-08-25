«Проявил чемпионский характер и победил»: что говорили после успешной защиты титула Ковалёвым

Более удачный сценарий боя Сергея Ковалёва в России было бы сложно придумать. Об этом после победы россиянина над Энтони Ярдом заявил экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. Депутат Госдумы Николай Валуев поздравил атлета и отметил важность таких поединков для продвижения бокса в России, а наставник Ковалёва Бадди Макгирт признался, что в определённый момент был готов остановить бой.

24 августа Сергей Ковалёв одержал 34-ю победу на профессиональном ринге. Россиянин успешно провёл защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO, взяв верх над британцем Энтони Ярдом. Драматичная схватка продлилась 11 раундов и завершилась нокаутом.

Бой получился для Ковалёва не самым простым. В первой половине встречи россиянин смотрелся очень уверенно, но затем Ярд перехватил инициативу и был очень близок к тому, чтобы отправить своего визави на настил. Лишь благодаря невероятным усилиям Сергей сумел выстоять и впоследствии сломить сопротивление Энтони.

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«Очень рад, что зрителям понравилось. Чуть-чуть устал. Это была уже вторая подготовка к этому сражению, так что немного поплыл, но чисто на опыте сумел поймать дух боя и всё-таки забрать победу. Не ожидал лёгкого поединка. Представлял, что он будет затяжной... Был момент, где немного потерял нить, но получилось собраться. В силу своего опыта не дал ему себя забить», — цитирует Ковалёва «Спорт-Экспресс».

После боя на ринге состоялась торжественная церемония, в ходе которой Ковалёв получил звание заслуженного мастера спорта. Боксёр посвятил свою победу соотечественнику и коллеге Максиму Дадашеву, скончавшемуся в США.

Примечательно, что наставник россиянина Бадди Макгирт также работал с Дадашевым. Именно американский специалист присутствовал в углу молодого спортсмена в бою с Субриэлем Матиасом, по окончании которого Максим был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

После смерти Дадашева многие упрекали тренера в том, что тот вовремя не остановил схватку и не спас жизнь своему подопечному. Судя по всему, это давило и на самого Макгирта, который был близок к тому, чтобы «выбросить полотенце» в ходе боя между Ковалёвым и Ярдом.

«Сергей выступил хорошо против молодого и голодного соперника. Да, он совершил несколько ошибок. Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалёву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующей трёхминутке. Но он взял всё под свой контроль и довёл поединок до победы», — цитирует Макгирта РИА Новости.

На протяжении последних месяцев обсуждалась возможная схватка между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом. Сам россиянин признался, что мог согласиться на встречу с Канело, но принял решение сначала снять все вопросы с Ярдом. Однако теперь он отметил, что свободен и готов помериться силами с самым высокооплачиваемым боксёром планеты.

«Если Альварес тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом сделали предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что буду здесь. Биться в родном городе нереально классно. Хочу открыть здесь свою школу», — признался действующий чемпион мира.

Информацию о ведении переговоров подтвердили и в команде россиянина. Так, по сообщениям источника, схватка между Ковалёвым и Альваресом может состояться уже осенью.

«Бой может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Посмотрим, как Сергей будет восстанавливаться», — приводит ТАСС слова источника в команде атлета.

По окончании схватки своими мыслями поделился и британец. Ярд положительно оценил своё выступление в Челябинске и отметил, что не смог показать все сильные качества.

«В целом я доволен. Жаль, что не удалось выполнить всё, что планировал. К сожалению, не смог выстоять в конце. Но это ничего, я в порядке», — сказал Ярд.

Сражение получилось предельно конкурентным, вследствие чего появились слухи о возможной организации реванша. Однако промоутер Ярда заявил, что в настоящее время такая перспектива не рассматривается.

«Энтони — настоящий воин, он создал проблемы Ковалёву. Для Ярда такой бой — отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет?» — отметил Фрэнк Уоррен.

Многие известные атлеты поспешили поздравить Ковалёва с очередной победой.

«Браво, Сергей! Твой джеб, терпение и желание победить сделали своё дело. Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с ещё большим рвением. И всё это хорошо! Нет, просто замечательно», — написал экс-чемпион мира Николай Валуев в Instagram.

Восхитился выступлением Ковалёва и хоккеист московского ЦСКА Никита Нестеров. Видеозапись с поздравлением была опубликована на официальной странице обладателя Кубка Гагарина в Twitter.

«Серёга, поздравляю тебя с защитой титула чемпиона мира. Красава, земеля, продолжай в том же духе. Удачи!» — обратился к боксёру Нестеров.

В свою очередь, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд провёл параллели между боем с Ярдом и первым поединком с Элейдером Альваресом, в котором Ковалёв проиграл нокаутом.

«Если говорить про восьмой раунд, то Сергей уже бывал в таких ситуациях. Вспомним его первую встречу с Альваресом, но сейчас он выстоял. Хотя он пропустил жёсткие удары — весь зал замер. Но он проявил чемпионский характер и победил. На мой взгляд, лучшего сценария для домашнего боя придумать сложно. Ковалёв сегодня — настоящий герой... он устроил настоящий праздник для России, для Челябинска», — выразил мнение Дрозд.

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Известный актёр и режиссёр Никита Михалков назвал замечательным бой между Ковалёвым и Ярдом, а глава Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пиплс сказал, что в очередной раз увидел сильные качества россиянина.

«Ковалёв сделал то, что делает всегда. Он показал характер в трудные моменты и довёл поединок до победы, как настоящий чемпион. Сергей продемонстрировал боксёрское мастерство», — заключил Пиплс.

При этом бывший оппонент Ковалёва американец Андре Уорд выразил мнение, что Ярд был близок к тому, чтобы отправить своего противника на канвас.

«Энтони Ярду не хватило двух-трёх ударов, чтобы остановить Ковалёва. Ярд умеет драться, ему просто нужно внести изменения в программу подготовки. Он достоин уважения. Ковалёв доказал, что ещё на что-то способен, но теперь ему нужно хвататься за предложение от Канело. На данном этапе каждый бой будет для него тяжёлым», — сказал Уорд.