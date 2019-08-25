Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым
- © RCC Boxing Promotions
«Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет?» — приводит слова Уоррена ТАСС.
При этом промоутер высоко оценил действия Ярда на ринге. Он назвал своего клиента воином и отметил, что тому удалось создать серьёзные сложности для российского спортсмена.
Уоррен считает, что бой с Ковалёвым стал для Ярда отличным опытом.
Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поздравил Ковалёва с победой над Энтони Ярдом.