Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым

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Фрэнк Уоррен, промоутер Энтони Ярда, прокомментировал возможную организацию боя-реванша между британским боксёром и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергеем Ковалёвым.
Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым
  • © RCC Boxing Promotions

«Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет?» — приводит слова Уоррена ТАСС.

При этом промоутер высоко оценил действия Ярда на ринге. Он назвал своего клиента воином и отметил, что тому удалось создать серьёзные сложности для российского спортсмена.

Уоррен считает, что бой с Ковалёвым стал для Ярда отличным опытом.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поздравил Ковалёва с победой над Энтони Ярдом.

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