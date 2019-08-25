Валуев поздравил Ковалёва с победой над Ярдом

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к действующему обладателю титула WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву после его победы над британцем Энтони Ярдом.

«Браво, Сергей! Твой джеб, терпение и желание победить сделали своё дело. Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился», — написал Валуев на своей официальной странице в Instagram.

По его словам, успех Ковалёва в поединке с Ярдом является победой всего профессионального бокса в целом. Он считает, что такие победы способствуют увеличению числа увлекающихся данным видом спорта.

Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO.

Ранее тренер Ковалёва Бадди Макгирт признался, что был готов остановить бой с Ярдом.