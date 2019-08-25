Валуев поздравил Ковалёва с победой над Ярдом
- AFP
«Браво, Сергей! Твой джеб, терпение и желание победить сделали своё дело. Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился», — написал Валуев на своей официальной странице в Instagram.
По его словам, успех Ковалёва в поединке с Ярдом является победой всего профессионального бокса в целом. Он считает, что такие победы способствуют увеличению числа увлекающихся данным видом спорта.
Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO.
Ранее тренер Ковалёва Бадди Макгирт признался, что был готов остановить бой с Ярдом.