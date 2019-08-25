Тренер Ковалёва признался, что был готов остановить поединок с Ярдом

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Американский специалист Бадди Макгирт — действующий тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва — признался, что был готов остановить поединок с Энтони Ярдом.
Тренер Ковалёва признался, что был готов остановить поединок с Ярдом
  • © Bill Tompkins
  • Gettyimages.ru

«Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалёву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующем раунде», — цитирует Макгирта РИА Новости.

При этом, по его мнению, Ковалёв хорошо смотрелся в схватке с молодым оппонентом, однако, как отметил специалист, его подопечный допустил несколько ошибок. 

Тем не менее в итоге Ковалёв сумел вернуться к поединку и одержать заслуженную победу.

Макгирт также являлся наставником российского боксёра Максима Дадашева, погибшего в США.

Ранее сообщалось, что у Ярда не выявили проблем со здоровьем после поражения от Ковалёва.

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