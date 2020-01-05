Хачанов и Медведев проиграли американцам в матче на ATP Cup
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- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американских теннисистов.
Такой результат не повлиял на исход противостояния, которое российская команда выиграла со счётом 2:1, таким образом возглавив турнирную таблицу группы D.
Следующими соперниками россиян станут норвежцы. Матч пройдёт 7 января.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Изнера и принёс сборной России победу в матче Кубка ATP.