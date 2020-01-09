Медведев дважды ударил ракеткой по судейской вышке в четвертьфинале ATP Cup
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Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:3 в пользу аргентинца. Медведев высказал арбитру встречи недовольство его действиями и во время спора дважды ударил ракеткой по судейской вышке, за что был наказан штрафным очком.
После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной Маратом Сафиным.
Ранее сообщалось, что Медведев победил Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup.