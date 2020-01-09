Медведев дважды ударил ракеткой по судейской вышке в четвертьфинале ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев эмоционально отреагировал на решение судьи в одном из эпизодов четвертьфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) с аргентинцем Диего Шварцманом.

Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:3 в пользу аргентинца. Медведев высказал арбитру встречи недовольство его действиями и во время спора дважды ударил ракеткой по судейской вышке, за что был наказан штрафным очком.

После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной Маратом Сафиным.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup.