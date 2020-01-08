Поражение в Брисбене, уайлд-кард на AusOpen и пожертвования на пожары: как начался 2020 год для Шараповой

Мария Шарапова получила уайлд-кард для выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Она сможет защитить свои рейтинговые очки, заработанные год назад благодаря выходу в четвёртый круг. Тем временем российская теннисистка потерпела поражение на старте турнира в Брисбене в матче с американкой Дженнифер Брэди. Кроме того, пятикратная победительница турниров Большого шлема оказала помощь пострадавшим от пожаров в Австралии.

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 20 января. Она получила уайлд-кард от организаторов первого в сезоне турнира Большого шлема, сообщил директор соревнований Крэйг Тайли. Бывшая первая ракетка мира примет участие в этом турнире в 16-й раз, при этом побеждала она лишь однажды — в 2008 году.

«Попасть на Australian Open — невероятно. Я здесь многое пережила: было завоевание чемпионского титула, были поражения в тяжёлых финалах, была масса взлётов и падений. Получить ещё один шанс побороться на этих кортах значит очень много для меня», — прокомментировала Шарапова.

На данный момент российская теннисистка занимает 147-е место в рейтинге WTA и должна подняться на 145-е по итогам первой недели нового сезона. Её участие в Australian Open долгое время было под вопросом из-за низких позиций в мировом рейтинге, ставших результатом неудачно проведённого прошлого года.

Теоретически Мария могла пробиться в основную сетку только через квалификацию. Но, во-первых, она уже давно сама не пользуется такой возможностью, рассчитывая только на уайлд-кард. А во-вторых, на время квалификации она уже запланировала своё участие в выставочном турнире Kooyong Classic.

Однако организаторы Australian Open буквально выручили теннисистку, которой необходимо защитить самую большую часть из оставшихся у неё очков. Год назад Шарапова, будучи 30-й сеяной на турнире, дошла до четвёртого круга, где уступила Эшли Барти после сенсационной победы над Каролиной Возняцки. Это был последний успех россиянки с тех пор — из-за травмы плеча она выступала крайне редко, а когда выходила на корт, то смогла выиграть лишь три матча против не самых известных соперниц.

В этом году Шарапова уже пользовалась преференциями организаторов и благодаря уайлд-кард участвовала на турнире в Брисбене. Однако и там она не смогла выступить удачно, хотя плечо уже не должно беспокоить теннисистку. Шарапова уступила в трёх сетах американке Дженнифер Брэди, проиграв на решающем тай-брейке. Вскоре россиянка призналась, что на этот раз ей помешало пищевое отравление.

«Я боролась с вирусом две недели и в итоге попала в больницу, а весёлого в этом мало. Я не могла ничего есть, но это всё, что я могу рассказать», — призналась бывшая первая ракетка мира.

Достойное выступление на Australian Open — теперь главная цель Шараповой, если она ещё хочет продолжать свою теннисную карьеру. Поражение в первом круге отправит её в четвёртую сотню рейтинга WTA, выбраться откуда будет уже крайне тяжело. Хотя Шарапова всё ещё остаётся одной из самых популярных теннисисток мира, с каждым месяцем ей будет всё сложнее рассчитывать только на приглашения организаторов без отбора по своему рейтингу.

Впрочем, как бы ни выступила Шарапова в Мельбурне, её точно ждут на турнире WTA в Санкт-Петербурге. Генеральный директор соревнований Александр Медведев рассказал, что переговоры об участии пятикратной победительницы турниров Большого шлема продолжаются.

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«В прошлом году наш турнир был отмечен как лучший в своей категории. Поэтому сейчас мы готовимся ещё усерднее и уверены, что предстоящий турнир будет ещё лучше. Уже сейчас понятно, что будет очень сильный состав участников. Мы находимся в процессе переговоров с Шараповой. Надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков», — заявил Медведев ТАСС.

При этом Шарапова не исключает завершения карьеры. Комментируя новость о попадании на AusOpen, она вспомнила и об этом неизбежном для каждого спортсмена событии.

«Я всегда составляю график так, чтобы выступать на пике своих возможностей и подходить к турнирам в лучшей форме. Для меня рейтинг никогда не был так важен. Большее значение имеет то, смогу ли я показать результат лучше, чем в прошлом году. Смогу ли я достичь большего? Смогу ли бросить вызов самой себе? Из этого я всегда и исходила, а теперь, когда моя карьера движется к завершению, мне надо быть ещё умнее», — отметила теннисистка.

Теперь Шараповой предстоит дождаться жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии, которая состоится 16 января. Кто бы ни достался россиянке в соперники, она сможет рассчитывать на симпатию зрителей, которая так необходима в непростое для её карьеры время.

На протяжении января Шарапова старалась помочь страдающей от природных пожаров Австралии и приняла участие в благотворительных акциях. Сначала она пожертвовала $25 тыс., затем предложила последовать её примеру Новаку Джоковичу, что сербский теннисист и сделал, а в довершение предложила любому желающему приобрести одну из десяти пар своих кроссовок с автографом за $300, передав эти деньги в австралийский Красный Крест.