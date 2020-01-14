«Было очень тяжело дышать»: участники Australian Open недовольны проведением матчей в дыму от лесных пожаров

Участники Открытого чемпионата Австралии по теннису раскритиковали решение организаторов начать квалификацию, несмотря на то что над Мельбурном висит смог из-за лесных пожаров. Во вторник многим теннисистам понадобилась медицинская помощь по ходу матчей, а словенка Далила Якупович вынуждена была прекратить борьбу из-за возникших проблем с дыханием. Мария Шарапова также не смогла доиграть свой выставочный матч в пригороде Мельбурна из-за дыма.

В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису. Матчи основной сетки начнутся только в понедельник, 20 января, но уже сейчас на корты «Мельбурн-Парка» выходят тренироваться главные звёзды, а игроки рангом ниже ведут борьбу в квалификации. В этом году проведению соревнований мешают небывалые по масштабу лесные пожары, из-за которых теннисисты рискуют подорвать здоровье, а сам Australian Open находится под угрозой срыва.

Штат Виктория, столицей которого является Мельбурн, оказался в числе пострадавших от природной стихии. До самого города огонь не добрался, но в эти дни над ним висит плотная пелена дыма. Власти штата оценивают текущее состояние воздуха в Мельбурне как «опасное для здоровья» и не рассчитывают на изменение ситуации вплоть до 16 января. Несмотря на столь тяжёлую обстановку, организаторы Открытого чемпионата Австралии почти ничего не изменили в расписании, отложив старт квалификации всего на час.

В результате многие из тех, кто вышел сражаться за попадание в основную сетку, неоднократно обращались за помощью к врачам и жаловались на плохое самочувствие. Хуже всего пришлось словенке Далиле Якупович. 82-я ракетка мира не смогла завершить поединок со швейцаркой Стефани Фёгель. В концовке второго сета она буквально рухнула на корт из-за проблем с дыханием и отказалась от дальнейшей борьбы.

«Весь матч мне было очень тяжело дышать. Уже через 20 минут я стала испытывать трудности. Я не могла сделать больше трёх ударов, перебегая влево и вправо по корту, потому что начинался приступ астмы. Обычно у меня её нет. Я не могла дышать, не могла ходить. Просто опустилась на землю, потому что не могла стоять на ногах. Затем из-за нехватки воздуха у меня случилась паническая атака. Для меня это был один из самых сложных матчей», — цитирует Якупович CNN.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Словенка раскритиковала организаторов турнира за то, что они позволили теннисистам играть в таких непростых условиях, когда жителям Мельбурна рекомендовано вообще не выходить на улицу.

«Мы все взбешены и разочарованы, потому что думали, что к нам отнесутся с большим вниманием. Моя соперница после игры призналась, что у неё тоже были проблемы. Не такие серьёзные, как у меня, но она тоже не могла нормально дышать. Никто не захочет играть в таких условиях, чтобы потом испытывать подобные проблемы. Ситуация ненормальная. Мы обсуждали это с организаторами, но они сказали, что проверили состояние воздуха и всё в порядке», — добавила Якупович.

Проблемы со здоровьем во вторник, 14 января, испытывала и канадка Эжени Бушар, которой выпало начать квалификацию матчем с китаянкой Ю Сяоди. По ходу встречи Бушар вызвала врача и пожаловалась на то, что у неё «шипы в лёгких» из-за плохого воздуха. У Ю Сяоди в третьем сете хватало сил только на подачу снизу, в результате чего она выиграла всего один гейм. Австралиец Бернард Томич во время игры с американцем Денисом Кудлой тоже запрашивал медицинский тайм-аут и делал ингаляции.

Плохое состояние воздуха помешало также провести выставочный матч с участием Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд в одном из пригородов Мельбурна. В конце второго сета судья на вышке посоветовался с теннисистками и решил остановить игру, чтобы не подвергать их здоровье лишнему риску.

«Мы были на корте уже два часа. С точки зрения здоровья решение судьи было правильным. Я почувствовала, что кашель вот-вот начнётся. Когда я услышала, как Лаура жаловалась арбитру на те же проблемы, подумала: хорошо, что я не одна такая. После этого судья спустился и сказал, чтобы мы сыграли всего один гейм», — цитирует Шарапову The New York Times.

What an incredible game between @MariaSharapova and @laurasiegemund 👏 after speaking to both players, it was decided to call the match early. What an amazing effort by both. Final score @laurasiegemund vs @MariaSharapova 7-6, 5-5. #KooyongClassic#AgBioEnpic.twitter.com/2GLpaqz7gA — Kooyong Classic (@KooyongClassic) January 14, 2020

В среду, 15 января, на Открытом чемпионате Австралии должны состояться следующие матчи первого круга квалификации, хотя прогноз на этот день остаётся неутешительным. Одна из их участниц Мэнди Минелла из Люксембурга считает, что соревнования надо отложить до того момента, пока состояние воздуха не улучшится, и у организаторов есть такая возможность.

«Я потрясена, что квалификация уже началась. А как же здоровье тех, кто работает на турнире, особенно ребят, подающих мячи? Не понимаю, почему они так торопятся проводить матчи сегодня. Чтобы завершить квалификацию, у нас ещё есть суббота и воскресенье. Если всё так плохо, мы привыкли проводить два матча в день, а в худшем случае можно сократить мужские матчи до двух побед в сетах. Решения есть!» — написала Минелла в Twitter.

Не осталась в стороне от проблемы и пятая ракетка мира Элина Свитолина с Украины. Она опубликовала в своём Twitter графику, согласно которой концентрация мелкодисперсной пыли PM2.5 в Мельбурне превышает безопасные для здоровья пределы.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020

Неделей ранее организаторы Australian Open уверяли, что если теннисистам будет нечем дышать, то их уведут с открытых площадок и позволят проводить матчи на восьми закрытых кортах и на трёх с раздвижной крышей, где будет работать система кондиционирования и очистки воздуха. Но, судя по всему, такой план касается только матчей основного раунда. К счастью для всех участников Australian Open, до конца недели в Мельбурне ожидается дождь, который должен изменить ситуацию к лучшему.