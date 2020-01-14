Словенская теннисистка из-за дыма испытала проблемы с дыханием во время квалификации Australian Open

Словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться с квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием, вызванных запахом дыма от лесных пожаров.

Якупович выиграла первый сет матча со швейцаркой Стефани Фёгель со счётом 6:4, а по ходу второго при счёте 5:6 упала на колени и не смогла подняться без посторонней помощи. В итоге она снялась с матча.

По словам самой спортсменки, которые приводит Sporting News, раньше у неё не было проблем с дыханием, но во время этого матча она просто не могла нормально дышать.

«Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Шарапова и Зигемунд прервали выставочный матч в Австралии из-за дыма.