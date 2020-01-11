Борьба Медведева с Джоковичем и продолжение неудачной серии Хачанова: россияне уступили сербам в полуфинале ATP Cup

Сборная России потерпела поражение от команды Сербии в полуфинале проходящего в Австралии ATP Cup. Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в напряжённом трёхсетовом матче, а Карен Хачанов в третий раз в карьере не смог справиться с Душаном Лайовичем. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук проиграли Николе Чачичу и Виктору Троицки.

Мужская сборная России по теннису завершила своё выступление на первом в истории розыгрыше ATP Cup. Отечественные спортсмены проиграли сербам и не смогли выйти в финал обновлённого командного турнира. Даниил Медведев и Карен Хачанов уступили в одиночном разряде, а Теймураз Габашвили и Константин Кравчук не смогли одолеть сербов в парном матче. Соперник Новака Джоковича и компании определится позднее в соперничестве теннисистов из Испании и Австралии.

Менее двух месяцев назад сборные России и Сербии уже успели пересечься друг с другом в четвертьфинале Кубка Дэвиса (2:1), поэтому их противостояние на ATP Cup носило принципиальный характер. Сербы собирались взять реванш за неудачу на престижном турнире, а россияне — доказать, что успех не был случайным. Исход той встречи, кстати, решился в парном матче, а одним из главных героев поединка стал Андрей Рублёв.

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На этот раз он не попал в состав национальной команды, зато его место занял Даниил Медведев. Финалист US Open пропустил розыгрыш Кубка Дэвиса из-за усталости на фоне насыщенного сезона, но на этот раз был готов побороться с лидером соперников Новаком Джоковичем.

По регламенту турнира, первыми на корт вышли номинально вторые номера коллективов, и фаворитом по праву считался Душан Лайович. До настоящего момента они с Кареном Хачановым дважды делили корт, и оба раза серб покидал его в статусе победителя. Примечательно, что те встречи прошли на грунте и завершились со счётом 6:3, 6:2 в пользу более опытного спортсмена.

На сей раз теннисисты играли на харде, что если и не делало Хачанова фаворитом, то позволяло надеяться на более благоприятный исход дуэли. Это проявилось и на корте, где Карен смотрелся значительно увереннее и вплоть до восьмого гейма не позволял сопернику выиграть более двух розыгрышей на своей подаче. Правда, сам также не мог похвастаться успехами на приёме, за весь первый сет взяв всего пять очков.

Всё решилось в 12-м гейме. Хачанов здорово подавал и шесть раз находился в одном ударе от тай-брейка, но не смог реализовать преимущество. В определённых эпизодах ему не хватило хладнокровия, что привело к серии невынужденных ошибок. В ключевой момент он и вовсе допустил двойную ошибку, после чего позволил Лайовичу с первой попытки взять партию.

Второй сет получился не менее напряжённым, но россиянин так и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Хачанов неоднократно выигрывал два розыгрыша на приёме, но развить успех не получалось. Когда было необходимо, Лайович начинал попадать первым мячом, что практически лишало россиянина шансов на успех. В итоге партия завершилась на тай-брейке, где Карен не смог ничего противопоставить сопернику. Многочисленные ошибки и не самые подготовленные выходы к сетке привели к проигрышу первых шести очков, после чего борьбы не получилось. Россиянин сумел лишь размочить счёт и продлил безвыигрышную серию в очном противостоянии с сербом — 5:7, 6:7 (1:7).

Таким образом, весь груз ответственности упал на плечи Медведева, соперником которого был второй номер мирового рейтинга Новак Джокович. До этого дня теннисисты провели пять очных матчей, в трёх из которых верх брал титулованный серб. Правда, после неудачи на Australian Open россиянин дважды оказался сильнее, а в последний раз добился успеха на памятном турнире в Цинциннати. Тогда Даниил в трёх сетах расправился с первой на тот момент ракеткой планеты, после чего обыграл Давида Гоффена и выиграл первый «Мастерс» в карьере.

Ещё одним благоприятным фактором для Медведева была неидеальная форма Джоковича. Да, на ATP Cup тот ни разу не уступил, но дал понять, что с ним можно и нужно бороться. Это было заметно в матчах с Кевином Андерсоном и Денисом Шаповаловым. В первом случае встреча получилась довольно напряжённой, и обе партии завершились на тай-брейке, а во втором Новак и вовсе находился в роли догоняющего.

Тем не менее, первый сет полуфинального матча прошёл под диктовку Джоковича. Медведев крайне неуверенно смотрелся на своей подаче, о чём свидетельствует 36% выигранных розыгрышей при попадании первым мячом и пять брейк-пойнтов, лишь три из которых ему удалось отыграть. Серб, напротив, действовал очень уверенно и только при счёте 5:1 немного дал слабину. Россиянин имел шанс сократить отставание, но в решающий момент ему не хватило стабильности.

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Вторая партия также началась с неудачной игры Медведева на своей подаче, что привело к проигрышу шестого подряд гейма. Могло показаться, что он уже не сможет оказать сопротивления, но Даниил неожиданно сравнял счёт. Для этого ему потребовалось 15 минут и четыре брейк-пойнта. Затем россиянин повёл 4:1, а сербу пришлось впервые за матч менять ракетку. После очередного проигранного розыгрыша Джокович не справился с эмоциями.

Однако удержать преимущество не удалось. Медведев вновь стал много ошибаться и позволил Джоковичу восстановить паритет, упустив шанс уверенно взять партию. В итоге, её судьба решилась лишь в 12-м гейме, где Даниил вновь оказался немного удачливее. Новак допустил двойную ошибку и подарил оппоненту брейк-пойнт, которым тот умело воспользовался.

Таким образом, исход противостояния решался в решающей партии. Теннисисты начали очень ровно и первые четыре гейма уверенно держали свою подачу, но в пятом Медведев вновь дрогнул. Не обошлось и без спорных решений судей, дважды зафиксировавших зашаг. Первый из них привёл к очередной двойной ошибке, а второй — к брейку.

В оставшееся время Медведев отчаянно пытался навязать борьбу конкуренту, но сделать это смог лишь в заключительном гейме. Он растянулся на 11 минут, в ходе которых Даниил трижды имел возможность восстановить статус-кво, но не преуспел в этом. Самым ярким моментом стала красивая «перестрелка» у сетки, верх в которой взял Джокович. Новак почувствовал уверенность, исполнил эйс, а затем дожал визави — 6:1, 5:7, 6:4. Матч продлился 2 часа 49 минут, став одним из самых продолжительных и напряжённых на ATP Cup.

Заключительная встреча уже не имела турнирного значения, из-за чего на корт вышли номинальные резервисты. Теймураз Габашвили и Константин Кравчук чуть более чем за полчаса отдали первый сет, но во втором смогли довести дело до тай-брейка. Правда, там вновь оказались слабее Николы Чачича и Виктора Троицки — 4:6, 6:7 (7:9).