«Даниил — инопланетянин»: Чесноков о качествах Медведева, прорыве Александровой и карьере Шараповой

Теннисист Даниил Медведев обладает уникальными качествами, которые помогают ему демонстрировать стабильную игру даже с более сильными и опытными соперниками. Об этом в интервью RT заявил финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. По его словам, уже к середине года россиянин может возглавить мировой рейтинг. Кроме того, эксперт отметил, что его не удивил прорыв Екатерины Александровой, а также посоветовал Марии Шараповой получать игровую практику на турнирах невысокого уровня.

«Шараповой нужны победы»

— Благодаря победе на турнире в Шэньчжэне Екатерина Александрова стала первой ракеткой России. Удивляет ли вас это, учитывая, что ещё год назад она занимала 72-ю строчку мирового рейтинга?

— Вовсе нет. Она молодец. Ещё два года назад я видел, что это очень яркая интересная теннисистка, которая может играть действительно хорошо. В финале она победила Елену Рыбакину, перспективную спортсменку, которая с каждой неделей поднимается всё выше. Поэтому для Екатерины это большой успех.

— По вашему мнению, на что она может рассчитывать на предстоящем Australian Open?

— Сложно сказать, насколько она готова именно к победе, но когда выиграешь титул перед турниром Большого шлема, это определённо даёт уверенность в своих силах. Не стоит забывать, что у нас есть и другие теннисистки, способные далеко пройти по сетке. Прежде всего, я имею в виду Дарью Касаткину. Но преимущество Александровой в том, что она демонстрирует очень быстрый теннис. Мне он импонирует.

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— Вы не упомянули Марию Шарапову. Пятикратная победительница ТБШ начала сезон с поражения от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене. Каковы её перспективы?

— Не думаю, что этот результат можно считать показательным. Матч был равным, и Мария имела шанс пройти дальше. Стоит помнить, что в теннисе первый круг всегда самый сложный. Американка всё-таки участвовала в квалификации, а у Шараповой несколько месяцев не было игровой практики. В год она проводит два-три матча, потому что постоянно травмирована. Мне бы хотелось, чтобы она выступила на каком-нибудь маленьком турнире, прошла, возможно, не самых сильных игроков из третьей-пятой сотни рейтинга. Потому что победы даже в таких матчах придают уверенности в своих силах. Если бы у неё был такой опыт перед встречей с Брэйди, ей было бы проще.

— В случае поражения на старте Australian Open Шараповой пора будет задуматься об окончании карьеры всерьёз?

— Не думаю. Я всегда говорю, что на таких турнирах мало находиться в хорошей форме, успешно пройти предсезонку и быть готовым побеждать кого угодно. Тебе должно повести с сеткой. На US Open 2017 года Шарапова обыграла вторую сеяную Симону Халеп в первом круге. Ей тоже нужно раскачаться. Если она попадёт на слабого соперника, то вновь обретёт уверенность.

— Значит, дело не в отсутствии мотивации?

— Сложно сказать. Но на мой взгляд, ей нужны победы. Потому что такие теннисистки, как Брэйди, ей по зубам.

«В следующем году они выиграют турнир»

— Андрей Рублёв выиграл турнир в Дохе, но на пути ему не встретились ни Стэн Вавринка, ни Милош Раонич, ни Фернандо Вердаско. Можно ли считать её значимой?

— В любом случае он молодец. Тот факт, что соперники вылетели, не принижает значимости его триумфа.

— Рублёв хотел выступить за сборную России на ATP Cup, но статус третьей ракетки страны не позволил ему это сделать. Андрей назвал несправедливым такое отношение организаторов…

— Он предпочёл играть, а не смотреть, как это делают остальные, хотя в Дохе мог оступиться уже в первом круге. Кроме Даниила Медведева и Карена Хачанова на турнир заявились ещё три игрока: Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько. За своё участие они получили по $50—60 тыс. Такую же сумму в общей сложности они заработали за последние два года. Хотя на ATP Cup, по сути, всё сделали Медведев и Хачанов.

— Форматы ATP Cup и нового Кубка Дэвиса весьма схожи. Насколько целесообразно проводить одинаковые командные турниры с разницей в пару месяцев?

— Оба соревнования очень интересны, каждый по-своему, поэтому никаких противоречий я не вижу. Прошлый формат Кубка Дэвиса был плох тем, что организаторы никак не могли собрать всех ведущих игроков из-за разброса стадий. Поэтому многие звёзды, такие как Энди Маррей, Роджер Федерер, игнорировали этот турнир. А сейчас все четыре тура проходят в рамках одной недели. Получилось очень динамично.

— Полуфинал ATP Cup — успех для сборной России? Или она могла рассчитывать на большее?



— Да, это, безусловно, положительный результат, а главное — очень хорошая тренировка и практика перед Australian Open. В полуфинале мы уступили без преувеличения звёздной команде, которая в конце концов достаточно уверенно обыграла испанцев в финале. Не стоит забывать, что именно наши ребята взяли верх над сербами в четвертьфинале Кубка Дэвиса.



Конечно, мы всегда рассчитываем на самые высокие места, но надо понять, что ATP Cup — очень престижный турнир, в котором участвовали Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Доминик Тим, Стефанос Циципас, то есть практически вся элита. И россияне достойно выглядели на их фоне. Если они так же выступят в следующем году, то, уверен, выиграют турнир.

— Почему Хачанову не удалось сломить сопротивление Душана Лайовича в ключевые моменты встречи?

— Я надеялся, что Карен его обыграет, но было видно, что физически он не совсем готов. Сложно сказать, с чем это связано.

— Значит, дело не в психологии?

— Психология напрямую зависит от физической подготовки. Это взаимосвязано. Если теннисист слаб физически, то и психика очень подвижна. И наоборот. Но, по крайней мере, на турнире были матчи, в которых Хачанов выглядел очень хорошо. Поэтому, думаю, у него есть все шансы в следующий раз обыграть Лайовича.

— Лайович и Хачанов — сравнимые по уровню соперники, поэтому в таких матчах решающую роль играет мастерство теннисиста. Значит ли это, что более мастеровитые соперники ему пока не по зубам?

— Отчасти да. Вообще ATP Cup — хороший показатель того, насколько теннисисты готовы к Australian Open. Судя по турниру, можно сказать, что Джокович — главный претендент на победу. Затем идёт Надаль, а уже потом все остальные, включая Медведева. Кроме того, всегда в последний момент появляется Федерер, который выходит и начинает махать ракеткой так, что все удивляются его показателям.

«Возможно, к середине года Медведев станет первым в мире»

— Медведев показал не лучший теннис в матче с Джоковичем и, по собственному признанию, «проспал» первый сет. В чём причина такой нестабильности?

— Первую партию Даниил действительно просто подарил. Но он уже давно не играл против теннисистов такого уровня. Была необходима адаптация. Но во втором сете он вернулся и играл очень хорошо, имел все возможности победить. Но Джокович выглядел феноменально в концовке встречи. Поэтому ничего страшного в этом поражении нет. В целом я бы сказал, что матч был сопоставим с полуфиналом Australian Open.

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— При этом финал US Open с Надалем должен был помочь Медведеву преодолеть психологический барьер в игре с лучшими из лучших. Если судить по выступлению в ATP Cup, насколько ему это удалось?

— Иногда складывается впечатление, что у Даниила и вовсе нет нервов. И это проявилось не сейчас, а ещё во время прошлогодней американской серии. Вспомните полуфинал US Open, в котором в решающий момент он сломил сопротивление Григора Димитрова. С психологической точки зрения Даниил выглядел нереально. Со стороны кажется, что ему всё легко даётся, но это не так. На тренировках он выполняет каторжную работу, чему я сам был свидетелем. Теперь мне понятно, откуда берётся его физическая и моральная стабильность.

— Несмотря на это, иногда он даёт выход своим эмоциям, что выливается в конфликты с судьями и соперниками. По вашему мнению, это делается специально и помогает ему на корте?

— Знаете, его очень сложно оценивать. С психологической точки зрения Медведев — инопланетянин, не знаю, какое определение подошло бы лучше. Он всегда находится на своей волне. Ему можно указывать на ошибки, а он по-своему воспримет эту критику. Но это очень хорошо для тенниса, именно это даёт ему возможность побеждать. Кроме того, повторюсь, мы видим, насколько Медведев красиво действует на корте, но на тренировках он задыхается, терпит, сжимает зубы и работает.

— Не кажется ли вам, что вариться в собственном соку и при этом держать высокую планку на протяжении всей карьеры слишком энергозатратно? Не сыграет ли это с ним злую шутку в будущем?

— Сложно сказать, насколько его хватит. Пока ему терять нечего. Более того, в связи с тем, что его рост, по сути, начался с середины прошлого сезона, в ближайшие четыре — пять месяцев он будет активно набирать очки и, возможно, к середине года станет первым в мире.

— Впервые с 2005 года в Топ-20 рейтинга ATP оказались три представителя России. Можно ли говорить о наступлении эры мужского тенниса?

— Да, Медведев находится в очень хорошей форме и потенциально может выиграть турнир Большого шлема. У Хачанова и Рублёва меньше шансов, но и они могут далеко пройти по сетке. Но я не считаю, что в этом есть заслуга Федерации тенниса России (ФТР), которая заявляет, что вносит вклад в успехи отечественных игроков. В случае с Даниилом, Кареном и Андреем я этого не вижу. Нынешние успехи — заслуга самих спортсменов, которые работают, не покладая рук, и чаще всего за пределами страны. Вообще весь российский теннис в основном держится на энтузиазме родителей и тренеров.