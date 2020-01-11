Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновлённом рейтинге 13 января российский теннисист расположится на 19-м месте.

Таким образом, впервые с 2005 года сразу три россиянина окажутся в двадцатке лучших игроков мира. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.

Напомним, что Даниил Медведев поднимется на четвёртое место рейтинга, а Карен Хачанов — на 16-е.

Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6.

Ранее Рублёв назвал потрясающим своё начало сезона.