Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP
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В обновлённом рейтинге 13 января российский теннисист расположится на 19-м месте.
Таким образом, впервые с 2005 года сразу три россиянина окажутся в двадцатке лучших игроков мира. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.
Напомним, что Даниил Медведев поднимется на четвёртое место рейтинга, а Карен Хачанов — на 16-е.
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6.
Ранее Рублёв назвал потрясающим своё начало сезона.