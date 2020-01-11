Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP

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Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP
  • © Reuters

В обновлённом рейтинге 13 января российский теннисист расположится на 19-м месте.

Таким образом, впервые с 2005 года сразу три россиянина окажутся в двадцатке лучших игроков мира. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.

Напомним, что Даниил Медведев поднимется на четвёртое место рейтинга, а Карен Хачанов — на 16-е.

Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6.

Ранее Рублёв назвал потрясающим своё начало сезона.

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