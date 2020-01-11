Теннисист Рублёв назвал потрясающим своё начало сезона

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Теннисист Рублёв назвал потрясающим своё начало сезона
  • © Reuters

«Потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры в дальнейшем», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Он также отметил, что всегда рад играть и находиться в столице Катара.

«Выиграть титул — и вовсе нечто особенное», — добавил Рублёв.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу 22-летнего россиянина. 

Ранее сообщалось, что Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе.

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