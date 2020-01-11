Двойной победный старт: Александрова и Рублёв выиграли первые турниры нового теннисного сезона

Российские теннисисты одержали победы на первых турнирах нового сезона. Екатерина Александрова выиграла свой первый титул на соревнованиях в Шэньчжэне, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Она также стала первой ракеткой России и обеспечила себе посев на Открытом чемпионате Австралии. Cпустя несколько часов Андрей Рублёв стал победителем турнира в Дохе, переиграв в решающем матче француза Корентена Муте. Благодаря этому на следующей неделе он впервые окажется в первой двадцатке рейтинга ATP.

Новый сезон в теннисе начался для российских игроков триумфально. Екатерина Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне, а Андрей Рублёв выиграл соревнования в Дохе. Последний раз россияне завоёвывали титулы WTA и ATP на одной неделе в 2018 году во время московского Кубка Кремля.

Долгожданный триумф Александровой

Перед стартом нынешнего сезона Екатерина Александрова демонстрировала, что находится в неплохой форме. В конце декабря она третий раз выиграла турнир серии 125K в Лиможе, после чего отправилась в Шэньчжэнь на открытие нового розыгрыша WTA-тура. Там уроженке Челябинска были уготованы пятый номер посева и неплохие перспективы одержать наконец-то первую профессиональную победу.

Турнир начался для второй ракетки России с рабочей победы над чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:4, 6:4. Во втором круге Александровой противостояла главный ветеран китайского тенниса Пэн Шуай. Ей удалось после трёх проигранных стартовых геймов выиграть пять подряд и заставить россиянку понервничать. Но та перевела партию на тай-брейк, отыграла один сетбол и свела старания китаянки на нет. В следующем сете россиянка отдала лишь один гейм.

В четвертьфинале Александровой снова противостояла соперница из Китая, только теперь это была посеянная под четвёртым номером Ван Цян. Она сразу повела с брейком со счётом 4:1 и благодаря двойной ошибке россиянки в решающий момент взяла первый сет. Ван Цян постаралась развить успех и сразу же вновь взяла подачу Александровой, но в этот момент у 25-летней теннисистки открылось второе дыхание. Она быстро отыгралась и сама сделала брейк, едва не выиграла партию на чужой подаче и всё-таки сделала это на своей. Так же стремительно она расправилась с соперницей и в решающем сете, оформив выход в полуфинал.

Выбив из сетки последних китайских теннисисток, Александрова столкнулась с Гарбинье Мугурусой. Единственный матч между ними проходил на Уимблдоне 2017 года, который стал победным для испанки. Спустя два с половиной года россиянка взяла реванш, и довольно уверенный. Ни в первом, ни во втором сете Александрова не испытывала проблем с подачей, а после победы в одной партии повела с двойным брейком в следующей. Мугуруса попыталась сократить отставание, но было поздно — россиянка второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA после аналогичного достижения в Линце в 2018 году.

В титульном матче Александровой противостояла бывшая представительница России Елена Рыбакина, теперь играющая за Казахстан. Она в свои 20 лет играла в третьем за полгода финале и рассчитывала поднять над головой второй трофей за карьеру.

Но планам юной москвички пришлось измениться, когда Александрова с ходу выиграла четыре гейма. Первый сет остался за россиянкой, но во втором ей пришлось отыгрываться со счёта 2:4. Уроженка Челябинска в этот момент показала свой характер, сумев удержать свою подачу и заработав три брейк-пойнта в следующем гейме, когда у Рыбакиной сдали нервы и она допустила двойную ошибку. Это был переломный момент финала — Александрова взяла ещё два гейма и стала первым триумфатором нового сезона.

«Вся неделя с самого начала сложилась для меня хорошо. Легко не было, но у меня всё получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство. Первый титул всегда особенный. Я играла в своём втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот», — сказала после матча россиянка.

Победная серия Александровой достигла уже десяти матчей. Ещё до финала она обеспечила себе звание первой ракетки России, обогнав Анастасию Павлюченкову, а после него гарантировала наивысшее для себя 26-е место в рейтинге WTA и попадание в число сеяных на скором Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир станет следующим для 25-летней теннисистки.

Победная компенсация для Рублёва

В первую неделю мужского теннисного сезона большинство теннисистов оказались в Австралии на первом розыгрыше ATP Cup. Хотя состязания и вызывали некоторую критику среди игроков, на них всё-таки можно было заработать до 750 рейтинговых очков и неплохие призовые. Однако не все получили приглашения на этот турнир — участвовать могли только по две первые ракетки от стран, вошедших в список участников. Остальным пришлось поехать на турнир в Дохе, где победитель мог рассчитывать только на 250 очков.

Такой альтернативой пришлось довольствоваться, например, 23-й ракетке мира Андрею Рублёву. Один из героев недавнего розыгрыша Кубка Дэвиса мог бы вновь принести пользу сборной России, но, кроме Даниила Медведева и Карена Хачанова, никто другой участвовать в одиночных матчах просто не имел права, и 22-летнему теннисисту это явно было не по душе.

«Думаю, организаторам АТР Сup нужно что-то изменить, потому что так нечестно. Некоторые ребята идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, но они могут заработать очки. В половине стран я был бы первой ракеткой, во всех точно входил бы в топ-2. А в итоге я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков», — говорил Рублёв Tennis Head.

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В такой обидной ситуации игроку оставалось только одно — бороться за максимум очков в Дохе, как он это делал два года назад, когда дошёл до финала. Помочь в этом россиянину мог второй номер посева, который помогал избежать встречи с главным фаворитом Стэном Вавринкой из Швейцарии вплоть до титульного матча.

В первом за два месяца матче ATP-тура Рублёв встретился с непростым для него соперником — Михаилом Кукушкиным из Казахстана, которому он проигрывал три раза в четырёх встречах. Однако очередная игра бывшего россиянина и нынешнего прошла довольно быстро. Рублёв одержал победу со счётом 6:4, 6:2 за 69 минут, всего лишь раз отдав свою подачу.

Первый матч года придал 22-летнему теннисисту уверенности, и в поединках с французом Пьер-Югом Эрбером и сербом Миомиром Кецмановичем он тоже не проиграл ни одной партии, проведя на корте в общей сложности два с половиной часа. Так Рублёв вышел в финал, где его соперником неожиданно стал француз Корентен Муте. 20-летний игрок сотворил сенсацию, пройдя путь от квалификации до побед над четвёртым сеяным Милошем Раоничем, Фернандо Вердаско и Стэном Вавринкой, хотя раньше не доходил даже до полуфинала турниров ATP.

На финал у Муте сил словно не осталось. В первом сете Рублёв полностью доминировал на корте и выиграл партию за 31 минуту, закончив её с тройным сетболом на чужой подаче. Но в перерыве оба теннисиста попросили медицинскую помощь: француз принял таблетку, а россиянина навестил физиотерапевт. Рублёв затем выиграл три гейма подряд, но дальше замедлил свой ход и в конце концов сам же позволил Муте сделать обратный брейк.

Равновесие во втором сете было восстановлено и не нарушалось до тай-брейка. В этот волнительный момент нервы оказались крепче у Рублёва — он сразу выиграл четыре очка, заработал пять матчболов и реализовал третий из них. Новый сезон начался для победителя Кубка Кремля с третьего титула за карьеру и приятного бонуса: 13 января россиянин впервые ворвётся в первую двадцатку рейтинга ATP и займёт 19-е место.