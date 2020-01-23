Теннисистка Соболенко обратилась в полицию из-за комментария в Instagram

Первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко обратилась в правоохранительные органы из-за оскорбительного комментария одного из подписчиков в социальной сети Instagram.

Белорусская теннисистка после проигрыша в первом круге Australian Open от испанки Карлы-Суарес Наварро получила в Instagram комментарий оскорбительного содержания, в котором подписчик позволил себе неприемлемые высказывания в адрес не только самой спортсменки, но и её семьи, в частности, упомянув смерть её отца.

Соболенко ответила подписчику, что уже обратилась в полицию, а также пригрозила ему встречей с белорусским дзюдоистом, двукратным серебряным призёром чемпионата Европы Никитой Свиридом.

Ранее сообщалось, что тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской резко отреагировал на обвинение со стороны датчанки Каролины Возняцки.