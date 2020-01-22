Тренер теннисистки Ястремской резко отреагировал на обвинение со стороны Возняцки

Тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской Саша Бажин ответил на слова датчанки Каролины Возняцки, обвинившей его подопечную в неспортивном поведении во время их матча в рамках второго круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор. У Даяны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или её команда», — написал Бажин в своём Twitter.

Возняцки выиграла первый сет, а при счёте 5:4 в её пользу во втором сете Ястремская позвала на корт врача, что и вызвало недовольство бывшей первой ракетки мира.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу Возняцки.

Ранее Возняцки обвинила украинскую теннисистку в неспортивном поведении на Australian Open.