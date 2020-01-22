Возняцки обвинила украинскую теннисистку в неспортивном поведении на Australian Open
- Reuters
Возняцки выиграла первый сет, а при счёте 5:4 в её пользу во втором сете Ястремская позвала на корт врача, что и вызвало недовольство бывшей первой ракетки мира.
«Очевидно, она старалась сломать ритм моей игры. При счёте 5:4 с ней всё было в порядке. Она прекрасно бегала. Такой трюк она уже проделывала раньше. Я знала, что так и будет, но старалась сохранять концентрацию», — цитирует Возняцки FOX Sports Australia.
Она отметила, что именно в тот момент у неё был матчбол, но ей не удалось его реализовать. Тем не менее она смогла победить во втором сете и в матче.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу Возняцки.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв и Андрей Василевский проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде.