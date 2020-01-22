Рублёв и Василевский проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

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Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Белоруссии Андрей Василевский потерпели поражение от австралийцев Люка Савилла и Макса Пёрселла в матче первого круга Australian Open в парном разряде.
Рублёв и Василевский проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Во втором раунде местный дуэт сыграет с румыном Хорей Тецэу и голландцем Жан-Жюльеном Роже.

Ранее Анна Калинская и Юлия Путинцева уступили в первом круге Australian Open в парном разряде.

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