Рублёв и Василевский проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Белоруссии Андрей Василевский потерпели поражение от австралийцев Люка Савилла и Макса Пёрселла в матче первого круга Australian Open в парном разряде.

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Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6. Во втором раунде местный дуэт сыграет с румыном Хорей Тецэу и голландцем Жан-Жюльеном Роже. Ранее Анна Калинская и Юлия Путинцева уступили в первом круге Australian Open в парном разряде.