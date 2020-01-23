Тарпищев рассказал, чего не хватает игре Хачанова на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над шведом Микаэлем Имером в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Тарпищев рассказал, чего не хватает игре Хачанова на Australian Open
  • Reuters

«Этот швед неплохой ведь теннисист, он хорошо принимает и подаёт. Поэтому такой упорный матч получился», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что когда Хачанов пробивался вверх по рейтингу, то он был очень агрессивным, а теперь, когда ему приходится защищать свою позицию, он проявляет излишнюю осторожность.

«Бывают эпизоды, когда Карен держится за счёт, хотя можно рискнуть, атаковать. Это придёт со временем, для этого нужно внутреннее убеждение. Карену нужна оптимальная надёжность в игре при атакующих действиях. Вроде он всё делает правильно, но в некоторых моментах ему не хватает спортивной злости», — добавил глава ФТР.

Матч Хачанова и Имера продолжался 4 часа 34 минуты. Исход игры решился на тай-брейке — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников высказал мнение об игре Карена Хачанова.

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