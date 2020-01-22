Победная серия Александровой, достижение Джоковича и конфликт Возняцки с Ястремской: итоги третьего дня Australian Open

Екатерина Александрова обыграла Барбору Крейчикову и впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Анастасия Павлюченкова пробилась во второй раунд, а Вероника Кудерметова была вынуждена завершить выступление. Новак Джокович вторым в истории выиграл по 70 матчей на трёх турнирах Большого шлема, а встреча между Каролиной Возняцки и Даяной Ястремской завершилась скандалом. RT рассказывает о главных событиях третьего игрового дня соревнований.

Выступление россиян

В третий день Открытого чемпионата Австралии по теннису на корт вышли три представительницы России, но лишь две из них смогли взять верх и пробиться в следующий круг соревнований. Правда, если Анастасия Павлюченкова из-за переноса матча на среду проложила себе путь только во второй раунд, то Екатерина Александрова впервые в карьере шагнула в третий. Неудача постигла лишь Веронику Кудерметову, как и год назад зачехлившую ракетку уже на старте.

Главным событием дня для отечественных болельщиков стало выступление Екатерины Александровой. Первая ракетка России разобралась с Барборой Крейчиковой всего за 64 минуты, за которые отдала визави всего четыре гейма. Чешка не только неубедительно смотрелась на своей подаче, уступив 12 из 14 розыгрышей, когда ей приходилось подавать вторым мячом, но и на чужой выглядела пассивно, взяв верх лишь в семи случаях из 38. Кроме того, если Александрова превратила все брейк-пойнты в выигранные геймы, то Крейчикова, напротив, не реализовала ни одного из четырёх имевшихся.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Екатерина выступает более чем успешно, о чём свидетельствует серия из 12 побед. До настоящего момента она не уступила ни одной встречи, выиграв два турнира — в Лиможе и Шэньчжэне.

В третьем круге её соперницей станет финалистка прошлогоднего турнира Петра Квитова. В этом году опытная чешка также находится в отличной форме, что доказала на соревнованиях в Брисбене. Там она дошла до полуфинала, преградив путь сразу двум представительницам России. Сначала она обыграла Павлюченкову, а затем расправилась с Людмилой Самсоновой.

Ввиду сложных погодных условий и многочисленных переносов ряд матчей начальной стадии были проведены лишь в третий день первенства. В результате Павлюченкова и Кудерметова были вынуждены более двух суток ждать начала своего пути на Australian Open. Возможно, именно это сказалось на игре Вероники. 40-я ракетка мира уверенно начала встречу с Сарой Соррибес-Тормо, но после первого сета буквально расклеилась. За две оставшиеся партии она смогла взять всего два гейма и допустила почти в пять раз больше невынужденных ошибок (49:10).

В отличие от соотечественницы Павлюченкова уверенно разобралась с Ниной Стоянович и в четвёртый раз подряд преодолела барьер первого раунда на турнире. В первой партии она позволила сопернице взять лишь один гейм, а серьёзная борьба завязалась лишь во второй. Спортсменки долго шли вровень, но при счёте 5:5 Анастасия в пятый раз за матч сделала брейк и склонила чашу весов в свою сторону.

«Наверное, первый раз такое было. Здесь уже неделю, и так тяжело, когда ждёшь первого круга, а тут ещё поставили на третий день. Ходишь, все уже сыграли, кто-то и во второй раз. Но что поделать, у всех одинаковая ситуация. Справилась», — заявила Павлюченкова Eurosport.

Во втором круге её ждёт дуэль с Тэйлор Таунсенд. Пока самым ярким эпизодом в карьере 23-летней американки остаётся выступление на US Open 2019 года. Тогда она преподнесла громкую сенсацию и обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп.

R3 bound▶️



The 25th seed Ekaterina Alexandrova makes a statement, def. Barbora Krejcikova 6-1 6-3 in 63mins.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/doVuAEXZ5O — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020

Успехи фавориток

В третий день Australian Open лидеры женского тенниса не испытали серьёзных проблем. Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла шестой матч подряд в сезоне, не оставив шансов Полоне Херцог, а Наоми Осака разобралась с Чжэн Сайсай. Несмотря на достаточно уверенную победу, в одном из эпизодов японка не смогла совладать с эмоциями и бросила ракетку на корт. Впоследствии она довольно забавно объяснила этот эпизод.

«Моя ракетка волшебным образом вылетела у меня из рук (улыбается). Я ничего не могла сделать. Как-то так я справлялась. Знаю, это немного по-детски. Хочу провести один матч, ни разу не бросив ракетку. Это всё, чего я хочу», — призналась Осака после матча.

Компанию представительницам топ-4 рейтинга WTA составила Серена Уильямс. После неудачи на Открытом чемпионате США американка не потерпела ни одного поражения и настроена повторить достижение легендарной Маргарет Корт по числу побед на турнирах Большого шлема. Она уже выиграла соревнования в Окленде, а теперь уверенно смотрится в Мельбурне. Очередной «жертвой» стала Тамара Зиданшек, которая довольствовалась всего пятью выигранными геймами.

Нельзя не отметить и Елену Рыбакину. Уроженка Москвы защищает цвета Казахстана и рвётся в первую двадцатку рейтинга WTA. В нынешнем году она стала чемпионкой в Хобарте и впервые в карьере прошла дальше первого круга на мейджоре. На данный момент в её активе значатся 11 побед в 12 матчах сезона, но продлить удачную серию ей будет крайне сложно. За выход в четвёртый раунд она поборется с Барти.

4️⃣ sets played, only 8️⃣ games lost for Serena Williams at #AO2020



How far will the 23x Grand Slam champion go in 🇦🇺? pic.twitter.com/ek9BsQn7SI — US Open Tennis (@usopen) January 22, 2020

Скандал

Тем временем противостояние Каролины Возняцки и Даяны Ястремской завершилось скандалом. Датчанка реабилитировалась за поражение на «Мастерсе» в Цинциннати и взяла верх, при этом дважды сумев отыграть большой гандикап. Так, в первом сете она уступала со счётом 1:5, а на старте второго проиграла три гейма подряд. Несмотря на успех, она осталась недовольна действиями соперницы, в концовке вызвавшей на корт врача.

«Очевидно, Ястремская пыталась сбить меня с ритма. И не думаю, что с ней было что-то не так при счёте 5:4, — она бегала совершенно нормально. Даяна не первый раз так делает, была к этому готова и просто старалась держать концентрацию, оставаться в игре, цепляться», — сказала Возняцки.

Заявление датчанки вызвало гневную реакцию со стороны наставника украинки Саши Бажина. Специалист опубликовал сообщение в Twitter, в котором жёстко ответил Возняцки.

«Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор. У Даяны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или её команда», — говорится в сообщении.

Изгнание болельщиков

Ещё один скандальный эпизод произошёл в матче между Марией Саккари и Мао Хибино, где со знаком «минус» отличились поклонники гречанки. Прибывшие на корт сограждане спортсменки слишком бурно отмечали победу соотечественницы, за что поочерёдно получили предупреждения от судьи, охраны и полиции. Однако фанаты не отреагировали, после чего были выдворены за пределы арены. Отмечается, что в общей сложности были выведены от 15 до 20 болельщиков.

Неудивительно, что грекам не понравилось такое обращение со стороны организаторов, вследствие чего многие поспешили обвинить их в дискриминации.

«Это похоже на проявление расизма. Мы победили и праздновали успех так, как мы это обычно делаем. Но люди решили, что это чересчур», — цитирует The Herald Sun греческого болельщика Армани Никкаса.

Достижения Джоковича и Федерера

Фавориты мужской сетки не испытали особых проблем. Роджер Федерер продлил беспроигрышную серию в противостоянии с Филипом Крайиновичем и уверенно вышел в третий круг. Швейцарец провёл практически идеальный матч и превзошёл визави почти по всем ключевым компонентам, а особенно стоит обратить внимание на 14 эйсов. В последний раз он был так же грозен на Открытом чемпионате США, когда 16 раз подал навылет в дуэли с Дамиром Джумхуром. И это при том, что он не допустил ни одной двойной ошибки.

В свою очередь Новак Джокович расправился с Тацумой Ито. При попадании первым мячом серб практически не оставлял сопернику шансов, выиграв 43 розыгрыша из 46 и, как следствие, не позволил тому заработать ни одного брейк-пойнта. Сам же он девять раз имел шанс взять подачу визави и преуспел в пяти случаях.

2️⃣1️⃣ / 2️⃣1️⃣@rogerfederer maintains his peRFect record of having always reached the third round at the #AusOpen, def. Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1.#AO2020pic.twitter.com/852qUhDFUr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020

Таким образом, Джокович отпраздновал очередной успех на Открытом чемпионате Австралии и стал всего лишь вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть по 70 встреч на трёх турнирах Большого шлема. До него эта планка покорялась Федереру, который остаётся единственным спортсменом с по меньшей мере 70 триумфами на каждом из четырёх мейджоров.

Стоит отметить, что уже в этом году Джокович может составить ему компанию. Для этого ему не хватает лишь двух побед на «Ролан Гаррос». На данный момент на парижских кортах он выиграл 68 раз, а в 14 случаях уступил.

Также в следующий раунд прошли Стефанос Циципас и Роберто Баутиста-Агут. Испанец в напряжённом матче победил американца Майкла Ммо, а греку и вовсе не пришлось выходить на корт. Его оппонент Филипп Кольшрайбер снялся из-за травмы.

Пятисетовые дуэли

Пожалуй, главной сенсацией стал вылет Маттео Берреттини. У него никогда не ладилось в Мельбурне, и нынешний турнир стал тому подтверждением. Если на протяжении последних двух лет итальянец неизменно вылетал в первом круге, то на этот раз остановился во втором, но это вряд ли можно назвать успехом для восьмой ракетки мира.

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Непроходимым препятствием стал Теннис Сандгрен, который является грозным соперником для топ-спортсменов на мейджорах. Всего в карьере он четырежды побеждал представителей десятки сильнейших и делал это исключительно на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. В 2018 году в Мельбурне он поочерёдно разобрался со Стэном Вавринкой и Домиником Тимом, а год спустя в Лондоне оказался сильнее Фабио Фоньини.

При этом сам Фоньини провёл второй пятисетовый матч за два дня. В целом его сюжет был похож на дуэль Сандгрена с Берреттини. Фабио выиграл два сета, после чего заметно подустал и позволил Джордану Томпсону восстановить паритет. Но в заключительной партии он собрался и завоевал путёвку в третий круг. Причём в этом ему не помешали даже 77 невынужденных ошибок — на 30 больше, чем у соперника.

Неудачно сложился день и для Григора Димитрова. Болгарин в пяти сетах уступил Томми Полу и впервые с 2013 года не смог пройти дальше второго раунда. Примечательно, что до нынешнего турнира американец не имел в своём активе ни одного успеха на мейджорах.

Димитров неудачно начал матч и проиграл два первых сета, но затем восстановил статус-кво, после чего шесть раз находился в двух шагах от победы, но так и не смог воспользоваться ни одним из шансов. Пол взял верх на тай-брейке и заслужил право сразиться с Мартоном Фучовичем за путёвку в 1/8 финала.