Уникальный рекорд Федерера, 900-я победа Джоковича и стартовый успех Александровой: итоги первого дня Australian Open

Роджер Федерер победил Стивена Джонсона и побил рекорд Ллейтона Хьюитта по количеству турниров Australian Open, в которых он принял участие. Действующий чемпион Новак Джокович не без труда сломил сопротивление Яна-Леннарда Штруффа и одержал 900-ю победу в ATP-туре. Сильнейшая теннисистка России Екатерина Александрова дожала Хиль Белен Тайхман в трёхсетовом поединке и во второй раз в карьере пробилась в следующий круг. RT рассказывает о главных событиях первого игрового дня турнира.

Достижение

Пожалуй, одним из главных событий игрового дня стало достижение Роджера Федерера. Выйдя на корт в матче против американца Стивена Джонсона, 38-летний швейцарец побил рекорд по количеству турниров Australian Open, в которых он принял участие. Нынешний чемпионат стал для него 21-м в карьере, и он оторвался по этому показателю от Ллейтона Хьюитта, который 20 раз выступал в Мельбурне. При этом Роджер одержал шесть побед на мейджоре.

Сама же встреча вышла не слишком интригующей. Федерер не оставил сопернику ни единого шанса и сломил его сопротивление в трёх сетах за полтора часа — 6:3, 6:2, 6:2.

«Думаю, первые три круга станут ключевыми для меня в плане набора формы. Но сегодня всё прошло замечательно. Я рано делал брейки в каждом сете, набирал ход и действовал свободно. Я двигаюсь вперёд раунд за раундом, розыгрыш за розыгрышем. Знаю, что другие ребята сейчас играют невероятно. Мне важно сохранять спокойствие», — приводит «Чемпионат» слова Федерера со ссылкой на AFP.

Цифра

Действующий чемпион Новак Джокович встретился с 35-й ракеткой планеты Яном-Леннардом Штруффом. Немец, узнав о том, с кем ему предстоит сыграть в первом круге, испытал противоречивые чувства.

«Когда увидел результаты жеребьёвки, подумал: «Боже, за что? Почему?» Никто не хочет угодить на Новака в первом же раунде. Но чуть позже смирился с этой мыслью. Приятно сыграть на центральном корте вторым запуском в вечернюю сессию. Это особенный момент. Мне уже доводилось играть с Федерером в Мельбурне, и я помню тот матч по сей день», — цитировал Штруффа официальный сайт АТР.

И немцу действительно удалось собраться и дать бой фавориту. Он на равных сражался с Джоковичем в первом сете и уступил лишь на тай-брейке. Причём при счёте 5:3 в свою пользу Новак подавал на сет, но позволил оппоненту сделать брейк.

А третью партию Штруфф и вовсе оставил за собой с тремя брейками — 6:2. Но не в интересах Джоковича было затягивать этот матч, и в четвёртом сете он всё же добил неуступчивого немца, позволив ему взять лишь один гейм. Мало того, победа стала для серба юбилейной, 900-й в ATP-туре.

Сенсация

Автором первой неожиданности со знаком минус стал 13-й сеяный турнира Денис Шаповалов. Канадец уступил 70-й ракетке планеты Мартону Фучовичу в четырёх сетах — 3:6, 7:6, 1:6, 6:7. При этом спортсмен отметился неспортивным поведением. После одного из неудачных эпизодов он швырнул ракетку на корт, за что получил предупреждение от судьи. Этим Шаповалов также остался недоволен и агрессивно высказался в адрес рефери.

«Я не разбил её. Если бы я разбил ракетку, ты на 100% мог предупредить меня. Ты не свою работу делаешь, а просто ищешь причину наказать меня», — приводит слова Шаповалова Yahoo Sports.

Победа

В мужской части турнира россияне в первый игровой день на корт не выходили. Зато в женской провели свои матчи сразу три отечественные теннисистки. Победу удалось одержать лишь Екатерине Александровой. Уроженка Челябинска, недавно выигравшая первый трофей WTA в карьере и поднявшаяся на четвёртую строчку в чемпионской гонке, оказалась сильнее представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Впрочем, матч получился для россиянки не самым простым. Первый сет она оставила за собой — 6:4, но второй проиграла с аналогичным счётом. К счастью, в решающей партии Екатерина собралась и с запасом дожала соперницу — 6:2. Таким образом, Александровой удалось лишь второй раз в карьере пробиться во второй круг Australian Open, где она встретится с Барборой Крейчиковой.

Неудачи

Если к Александровой жребий оказался благосклонен, то 18-летняя Анастасия Потапова с ходу получила в соперницы грозную Серену Уильямс. Удивительно, но на момент рождения россиянки в 2001-м американка успела не только начать карьеру, но и выиграть турнир Большого шлема.

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В результате экс первая ракетка мира не оставила сопернице ни единого шанса. Первый сет она выиграла под ноль и потратила на это всего 19 минут. Однако нельзя сказать, что Потапова выглядела безнадёжно. В некоторых геймах на корте завязывалась борьба, но больше двух розыгрышей Анастасии выиграть не удавалось.

Во второй партии россиянка смотрелась куда увереннее, да и Серена ослабила давление. Потаповой удалось не только взять первый гейм на свой подаче, но и повести с брейком — 2:1. К сожалению, американка тут же вернула упущенное. В пятом гейме Анастасия вновь имела брейк-пойнт, но не реализовала его. После этого Уильямс-младшая легко довела дело до победы и пробилась во второй круг соревнований.

К слову, в 74 стартовых матчах турниров Большого шлема американка одержала 73 победы и лишь однажды потерпела поражение.

«Думаю, я очень хорошо начала матч. В первом сете играла мощно и просто пользовалась этим. Чувствую, что ещё могу прибавить по ходу турнира. Это была хорошая первая ступенька. Титул в Окленде помог мне в некотором роде сбросить напряжение. Было очень важно одержать победу в финале. Это принесло облегчение, теперь я могу двигаться дальше», — заявила Серена.

Потерпела поражение и пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию Анастасия Калинская. В матче первого круга она не сумела навязать борьбу 41-й ракетке планеты Чжэн Сайсай — 3:6, 2:6. Россиянка не смогла сделать ни одного эйса и реализовала лишь один брейк-пойнт при четырёх у соперницы.

Сиквел

Через пару часов после победы Серены Уильямс над Потаповой на корт вышла её старшая сестра Винус, которой вновь предстояло сразиться с 15-летней соотечественницей Кори Гауфф. В 2019-м юная американка неожиданно обыграла Винус в первом круге Уимблдона, и это событие стало одной из главных сенсаций года в теннисе. Причём на этом девушка не остановилась и дошла до четвёртого круга, где уступила лишь Симоне Халеп.

На этот раз Уильямс-старшая горела желанием взять реванш у юной соотечественницы, но у неё вновь ничего не вышло. Первый сет получился невероятно упорным, и его судьба решилась на тай-брейке. В решающий момент Гауфф оказалась сильнее. А на вторую партию сил у 39-летней Винус не осталось, и молодая теннисистка уверенно дожала её — 6:3.

Таким образом, Кори на дебютном для себя Australian Open удалось с ходу пробиться во второй круг, где она померится силами с ещё одной опытной спортсменкой — 29-летней Сораной Кырстя из Румынии.

Неуважение

Для австралийских же болельщиков главным событием дня стала встреча первой ракетки мира Эшли Барти с украинкой Лесей Цуренко. Хозяйка корта в итоге одержала победу и пробилась дальше, но потратила немало сил. Первый сет она провалила и отдала сопернице сразу три гейма на своей подаче, что привело к заслуженному поражению — 5:7.

После этого Барти собралась и в последующих двух партиях позволила Цуренко взять лишь два гейма. К тому же Леся регулярно допускала двойные ошибки на своей подаче (8). После одной из них, когда украинка подавала на первый сет, местные болельщики даже не сдержались и начали аплодировать. При этом подобным образом реагировать на ошибки соперников в теннисе не принято.

World No.1 😁

Round 1 win 😁



Plenty of reasons to smile for Aussie local @ashbarty on Night 1 of the #AusOpen.#AO2020pic.twitter.com/CMuNmaSuJu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

Погода

У австралийских любителей тенниса в этот день появился и другой повод для радости — возможно, даже более важный. В стране наконец пошли дожди, что резко улучшило ситуацию с масштабными лесными пожарами. Климатическая ситуация здесь нормализовалась, и теннисисты больше не жалуются на удушливый запах дыма и гари.

Правда, из-за непогоды организаторам пришлось перенести все поединки, которые проходили на открытых кортах. Игры шли лишь на крытых площадках, которых в Мельбурне всего три. В частности, так и не сумели провести свой матч Раду Албот и Милош Раонич.

Костюм

А в данной номинации безоговорочную победу одержал Грегор Димитров. Болгарин вышел на матч с Хуаном Игнасио Лондеро в странном пятнистом костюме, который оценили не все болельщики.

В частности, один из пользователей Twitter под фото спортсмена написал, что он заслуживает поражения только из-за своего наряда. А другой посоветовал Димитрову больше никогда не надевать «такое».

Виноват в этом костюм или нет, но первый сет Грегор проиграл — 4:6. Однако затем ему удалось собраться и взять три партии подряд, в которых он отдал сопернику лишь шесть геймов. Но 2,5 часа болгарину всё же пришлось провести на корте.