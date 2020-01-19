Защита Джоковича, погоня Надаля за Федерером и шанс Медведева: интриги мужского турнира Australian Open

В Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Фаворит соревнований —действующий победитель Новак Джокович, который может вернуть себе титул первой ракетки мира. Рафаэль Надаль в случае победы повторит рекорд Роджера Федерера по количеству побед на мейджорах. Даниил Медведев будет главным претендентом на то, чтобы не дать «Большой тройке» завоевать очередной титул.

Первая ракетка для двух человек

Впервые за долгое время на турнире «Большого шлема» будет разыграно звание первой ракетки мира у мужчин. На Открытом чемпионате Австралии за верхнюю строчку рейтинга ATP будут бороться оба финалиста прошлогоднего турнира — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. В прошлом сезоне серб благодаря своим многочисленным победам постоянно был недосягаем, но теперь он занимает лишь второе место.

Шансы сохранить лидерство у испанца достаточно высоки. Он и на данный момент больше очков имеет, и защищать должен гораздо меньше, чем его соперник. Надалю достаточно дойти до полуфинала, чтобы остаться первой ракеткой мира после отъезда из Мельбурна. Если же он вылетит раньше, то Джоковичу остаётся только улучшать свой же рекорд по победам на Australian Open до восьми. Другого способа возглавить рейтинг ATP у серба нет.

Также по теме Поход Уильямс за рекордом, проводы Возняцки и новая роль Александровой: главные интриги женского турнира Australian Open 20 января в Мельбурне стартует первый в сезоне теннисный турнир Большого шлема — Australian Open. Главным фаворитом в женской сетке...

Джоковичу также придётся думать о том, чтобы сохранить вторую строчку, ведь на неё теоретически претендуют сразу два теннисиста. Роджер Федерер и Даниил Медведев в прошлом году дошли до четвёртого круга и не будут защищать так много очков, как действующий чемпион. Но всё-таки такой вариант маловероятен — швейцарцу как минимум надо дойти до полуфинала, а россиянину выиграть титул, чтобы потеснить Джоковича, который сам ещё должен вылететь после первого же круга.

Мечты Надаля о рекорде

Нынешний Australian Open даёт возможность Надалю повторить рекорд Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Победа на последнем US Open принесла испанцу 19-й за карьеру трофей, а швейцарец имеет всего на один больше — он остановился на числе «20» в январе 2018 года.

Впрочем, шансы Надаля одержать победу в Австралии традиционно считаются самыми низкими по сравнению с другими мейджорами. За всю карьеру он лишь один раз побеждал в Мельбурне 11 лет назад. С тех пор он четыре раза доходил до финала и всегда проигрывал. Последнее поражение было особенно тяжёлым для Надаля — он выиграл всего восемь геймов, показав худший результат за 16 лет для финалов Australian Open.

Сам же Федерер будет стараться догнать Джоковича по количеству титулов в Австралии. Серб в прошлом году оторвался от швейцарского теннисиста, став единоличным рекордсменом турнира. Теперь у Федерера есть шанс вернуться на первую строчку, заодно обогнав выступавшего до Открытой эры Роя Эмерсона. Если это у него не получится, то утешением для швейцарца будет другой рекорд — по количеству участий в Australian Open. Для Федерера нынешний турнир будет уже 21-м.

Джоковичу же очередной титул в Австралии нужен для того, чтобы войти в эксклюзивный клуб игроков, которые выиграли восемь трофеев на одном из турниров «Большого шлема». Сейчас в него входят только Надаль с 12 победами на «Ролан Гаррос» и Федерер с восемью титулами на «Уимблдоне».

Фаворит — Джокович

Именно второй ракетке мира можно отвести звание главного фаворита Australian Open. Обычно на старте сезона судить о форме спортсменов достаточно трудно, но Джокович успел себя проявить на турнире ATP Cup, где мог бы считаться самым ценным игроком, если бы такое звание разыгрывалось.

Джокович выиграл все шесть одиночных поединков за девять дней, причём его соперниками были и Надаль, и Медведев, и десятая ракетка мира Гаэль Монфис, и 15-й в списке лучших теннисистов Денис Шаповалов. Кроме того серб вместе с Виктором Троицки выиграл два парных матча и принёс тем самым своей сборной победу на новом турнире. Так здорово первую неделю нового сезона не провёл никто.

Сам же Джокович после успеха на ATP Cup не признавал себя фаворитом Australian Open, настаивая на том, что выиграть первый мейджор сезона могут и многие другие игроки, в числе которых он назвал Надаля, Федерера, Медведева, Стефаноса Циципаса и Доминика Тима. И это могло бы быть похожим на правду, если бы Открытый чемпионат Австралии проходил не на харде, а на другом покрытии. Тогда бы у главных соперников Джоковича действительно имелись бы высокие шансы на победу при встрече с ним.

Шансы россиян

Впервые с «Уимблдона»-2003 в первой двадцатке сеяных игроков на турнире «Большого шлема» будут сразу три россиянина. Даниил Медведев по итогам ATP Cup поднялся на четвёртую строчку в рейтинге, обойдя Доминика Тима. Карен Хачанов обеспечил себе 16-й номер посева. Андрей Рублёв за неделю до Australian Open поднялся на 18-ю строчку в мировом рейтинге и благодаря отказу Кеи Нисикори получил посев под 17-м номером.

Также по теме Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде, который проводится за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии. В...

Самые высокие шансы продвинуться по турнирной сетке дальше соотечественников имеет Медведев. К этому обязывает и статус четвёртой ракетки мира, и неплохое выступление на ATP Cup, когда он обыграл трёх соперников из первой двадцатки рейтинга. Вдобавок Медведев выиграл один сет у Джоковича, что кроме него удавалось только Шаповалову. Непосредственно перед Australian Open россиянин не стал участвовать ни в каких турнирах, что обычно помогает ему в подготовке.

В сравнении Хачанова и Рублёва предпочтительнее сейчас выглядит последний. Рублёв ударно провёл первые две недели сезона, выиграв титулы в Дохе и Аделаиде. Его победная серия насчитывает восемь матчей, и благодаря ей он в последний момент обошёл соотечественника в рейтинге ATP. Хачанов же начал сезон не так гладко — на ATP Cup уступил Душану Лайовичу и рано вылетел с турнира в Окленде, проиграв Джону Миллману.

Россиян на Australian Open помимо национальности будет объединять кое-что ещё — все они по итогам жеребьёвки попали в одну половину сетки с Надалем. Для Медведева это оптимальный вариант, чтобы надеяться на выход в финал. Турнир он начнёт с матча с прошлогодним четвертьфиналистом Фрэнсисом Тиафо, после чего вплоть до четвёртого круга не должен испытывать проблем, пока не встретится с 15-м сеяным Стэном Вавринкой.

У Рублёва будет время вкатиться в турнир после финала в Аделаиде. Вплоть до третьего круга у него не будет соперников из топ-50 мирового рейтинга, после чего с россиянином могут сыграть Давид Гоффен и главное пока что разочарование сезона Александр Зверев. В случае побед над ними вполне возможен четвертьфинал с участием Рублёва и Медведева.

Хачанову с жеребьёвкой повезло не так сильно — он оказался ближе всех к Надалю и может столкнуться с ним уже в четвёртом круге. Но вплоть до третьего его тоже не будут беспокоить соперники из первой полусотни рейтинга. А дальше с россиянином может встретиться непредсказуемый Ник Кирьос, успевший на домашних кортах в этом сезоне обыграть Стефаноса Циципаса.

Допинговые скандалы

Теннисные турниры нечасто оказываются омрачены допинговыми скандалами, и совсем редкой является ситуация, когда перед стартом сразу два игрока оказываются под подозрением в нарушении правил. Но перед нынешним Australian Open это произошло. Колумбиец Роберт Фара и чилиец Николас Харри должны были выступить в Мельбурне, но вместо этого будут пытаться доказать свою невиновность.

Дела первой ракетки мира среди пар и 78-й среди одиночников довольно схожи. Оба сдали одну положительную допинг-пробу на стероиды, но при этом остальные тесты они прошли без всяких нареканий. И Фара, и Харри поспешили заявить, что запрещённые вещества попали в их организм случайно. Колумбиец посетовал на мясо, которое на его родине часто содержит анаболические стероиды, а чилиец пожаловался на некачественные витамины из Бразилии, где несколько спортсменов тоже оказалось в подобной ситуации. Хотя оба спортсмена имеют высокие шансы на оправдание, Australian Open они вынуждены пропустить.