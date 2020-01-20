Серена Уильямс обыграла Потапову на Открытом чемпионате Австралии

Россиянка Анастасия Потапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Australian Open.

Посеянная под 8-м номером представительница США отдала сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3). Для выхода в следующий раунд состязаний Уильямс понадобилось 58 минут. Американка выполнила девять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, в то время как Потапова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова стартовала на Australian Open с победы.